Renault se proti diskvalifikaci z GP Japonska neodvolá

Renault byl vyšetřován na základně podnětu Racing Pointu, který vzešel z informací bývalé zaměstnankyně Renaultu. Důvodem bylo podezření, že Renault využívá systém, který v průběhu kola v závislosti na pozici vozu na okruhu automaticky mění rozložení brzdné síly (proč je nutné ho měnit a jak se to běžně dělá).

To se neprokázalo, ale i tak byl Renault usvědčen z toho, že používal něco, co jezdcům nastavování rozložení brzdné síly usnadňovalo. Stewardi to vyhodnotili jako nedovolenou pomůcku a tedy porušení sportovních a nikoliv technických pravidel. Oba jezdce diskvalifikovali z GP Japonska.

Renault se neodvolá

Renault se mohl do čtvrtečních 17:00 našeho času odvolat. Vydal ale prohlášení, podle kterého to neudělá.

„Je nám líto rozhodnutí stewardů a zejména přísnosti uvaleného trestu,“ uvedl Renault v prohlášení.

Podle týmu není trest přiměřený ve srovnání s výhodou, kterou jezdci jeho používáním získávají. Renault také zmínil, že jeho brzdový systém jako takový byl shledán plně legálním a inovativním.

„Je to také v rozporu s předchozími tresty za podobná porušení, jak uznali stewardi ve svém rozhodnutí, ale vyjádřili se bez další argumentace.“

Přestože Renault trvá na svém, odvolávat se nebude. „Nemáme žádné nové důkazy, které bychom mohli přinést s výjimkou důkazů, které již byly předloženy, abychom prokázali legálnost našeho systému. Nechceme investovat další čas a úsilí do neplodné debaty před Mezinárodním odvolacím soudem.“

Renault v závěru zmínil, že pohled stewardů je subjektivní a jde pouze o posouzení toho, do jaké míry je jejich systém pomůckou pro jezdce.

Foto: Getty Images / Mark Thompson