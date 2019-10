Renault se připravuje na rivalitu mezi Ricciardem a Oconem

Po roce stráveném v roli rezervního pilota Mercedesu se Ocon vrací do závodní sedačky. 23letý Francouz v roce 2018 závodil za tým Racing Point a od příští sezóny v Renaultu nahradí Nica Hülkenberga.

Zkušený Ricciardo a po úspěchu dravý mladý Ocon vytvoří zajímavou jezdeckou dvojici, ve které by však podle Abiteboula mohla být i rivalita.

„(Ocon) Bude chtít porazit Daniela,“ řekl Abiteboul pro oficiální stránky F1. „A vím, že na boxové zdi bude výzva zvládnout oba piloty. Je ale pěkné mít takový problém,“ dodal.

Abiteboul v rozhovoru také popsal důvody, proč dal tým přednost Oconovi před Hülkenbergem, pro kterého by to byla čtvrtá sezóna u týmu.

„Chci mít tým lidí, kteří 'hladovějí'. Opravdu zoufale toužíme po těch, kteří jsou rádi, že jsou v tomto sportu a jsou hladoví po úspěchu,“ řekl.

„Někdy je ve formuli 1 ten problém, že máte jezdce, kteří mají velmi dlouhou kariéru, a nakonec jen jezdí ve formuli 1 a vyhrát je pro ně druhořadé. To v žádném okamžiku v týmu nechci. Nechápejte mě špatně, když to říkám. Nemluvím teď o Nicovi, protože on zoufale touží po stupních vítězů a vítězstvích...,“ dodává Abiteboul.

„Mám ale pocit, že když je vám 22 a jste v začátcích své kariéry, o kterou jste museli tvrdě bojovat, což on (Ocon) musel, je to pro mě jiný druh dynamiky. Je to druh dynamiky, která je podle mě pro náš tým správná. Když se mě zeptáte, jestli jsme vzali Estebana, protože je jednoduše lepším jezdcem než Nico, nedokážu vám odpovědět. Jestli ale věřím, že je lepší pro dynamiku našeho týmu? Ano,“ vysvětluje Abiteboul.

Foto: Getty Images / Charles Coates