Renault se loučí s Hülkenbergem

Nico Hülkenberg přišel do Renaultu v roce 2017 a hrál důležitou roli při změnách uvnitř týmu a také zisku šestého místa v Poháru konstruktérů. Letos byl ale poražen Ricciardem a v příštím roce ho nahradí Esteban Ocon.

Renault uveřejnil rozlučkové video i komentáře hlavních postav týmu.

„Potřebovali jsme jezdce, který měl zkušenosti a vyzrálost, aby nám pomohl udělat další krok a více jsme od něj žádat nemohli,“ řekl Cyril Abiteboul.

„Nebylo to snadné rozhodnutí, protože má mnoho silných atributů: je to skvělý jezdec, vždy je motivovaný, vždy chce více, což nás posouvá vpřed. Přejeme mu hodně štěstí do budoucna a upřímně mu děkuji za jeho obrovský přínos Renaultu ve F1 v posledních třech letech.“

„Když k nám Nico v roce 2017 přišel, okamžitě nás posunul na vyšší úroveň,“ řekl Hülkenbergův závodní inženýr Mark Slade. „Téměř přes noc jsme se vrátili na mapu a začali jsme opět fungovat jako velký tým. Bylo potěšením s ním spolupracovat. Řekl bych, že patří do skupiny nejlepších jezdců, se kterými jsem ve své kariéře pracoval,“ dodal Slade, který spolupracoval například s Kimim Räikkönenem.

Sportovní ředitel Renault Alan Permane ocenil jeho zpětnou vazbu. Vzpomíná, jak Hülkenberg v Silverstonu 2017 popisoval problémy vozu. Chtěl větší rychlost v zatáčkách a cítil, že přítlak klesá právě tam, kde to nejvíce potřebuje. Tým rychle vyvinul novou podlahu.

„Nějaký čas v rádiu nic neřekl a pak se nakonec ozval, řekl: ‚Nic jsem neřekl, ale kdybys viděl mou tvář, viděl bys na ní obrovský úsměv!'“

„Když to shrnu: pokud má co říct, vždy stojí za to ho poslouchat.“

