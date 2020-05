Renault oslovil Bottasova manažera, informují německá média

Letošní přestupový kolotoč minulý týden roztočilo Ferrari, které oznámilo odchod Sebastiana Vettela po letošní sezóně. Na jeho místo byl následně oznámen Carlos Sainz Jr., jehož místo u McLarenu zaujme Daniel Ricciardo. Australan po letošní sezóně odejde z Renaultu, za který začal závodit v roce 2019.

Renault má pro příští rok jistého Estebana Ocona. S pozicí jeho týmového kolegy byly spojování Vettel nebo Fernando Alonso. Další možností pro Renault by mohl být Nico Hülkenberg, který z týmu odešel po loňské sezóně a pro rok 2020 zůstal bez angažmá.

Do hry by mohlo vstoupit ale další jméno. Podle německého Motorsport-Total, který patří do skupiny Motorsport.com a který jako první přinesl informaci o možném Vettelově odchodu a angažování Sainze Jr. do Ferrari, šéf Renaultu Cyril Abiteboul jednal s manažerem Valtteriho Bottase Didierem Cotonem o možném přestupu finského jezdce.

Bottasovi u Mercedesu na konci roku skonči smlouva a zatímco Ferrari a McLaren mají ještě před začátkem letošní sezóny, která byla odložena kvůli pandemii koronaviru, své jezdecké sestavy pro sezónu 2021 vyřešené, Mercedes s potvrzením své dvojice nespěchá.

Zatímco šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton by měl pro sezónu 2021 u Mercedesu, se kterým získal pět titulů, zůstat, Bottasova pozice tak jistá být nemusí.

Podle šéfa Mercedesu Tota Wolffa je prioritou týmu zachovat jezdeckou sestavu nebo angažovat některého ze svých juniorských jezdců, ať už Ocona nebo George Russella závodícího za Williams.

„Musíme zůstat věrní naší linii. Věrnost je neskutečně důležitá a je součástí našich hodnot,“ řekl Wolff. „Jsme loajální k našim současným jezdcům a nechceme vyjednávat v době, kdy sezóně ještě ani nezačala,“ dodal.

