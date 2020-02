Renault o letošním voze, cílech a důvodech, proč jsme nový vůz neviděli

„V předchozích letech jsme se soustředili na rekonstrukci napříč továrnami a lidskými zdroji,“ vysvětlil Abiteboul.

„Tato fáze je nyní kompletní a je potřeba, abychom splnili naše ambice a plány.“

„Přesněji řečeno, minulá sezóna nám umožnila zhodnotit naše silné a slabé stránky na konci našeho počátečního období výstavby a podniknout příslušné kroky.“

„Když jsme se v roce 2016 vrátili ke změněnému a stále konkurenceschopnějšímu sportu, vyjádřili jsme své ambice stát se mistry světa a pro každého zaměstnance jsme nastavili laťku vysoko.“

„Musíme se držet tohoto původního plánu, aniž bychom podlehli krátkodobým cílům, které nás odvádějí od našeho konečného cíle.“

Letošním cílem Renaultu je zisk čtvrtého místa v Poháru konstruktérů. „Cílem zůstává vrátit se na čtvrté místo v šampionátu konstruktérů,“ řekl Abiteboul. Renault se podle něj chce soustředit na dobrou spolehlivost hned od začátku sezóny a dobrý vývoj v průběhu roku.

„Musíme však také získat sebevědomí a posílit týmového ducha, abychom získali to nejlepší od každého a maximalizovat naše šance každý závodní víkend během této bezprecedentní dlouhé a náročné sezóny.“

Renault šel cestou evoluce

Renault se nechtěl letos vydat cestou velkých změn. Nedávalo by to prý smysl v posledním roce aktuálních pravidel. Ušetřený čas chce věnovat vývoji vozu pro rok 2021.

„Letos jsme se rozhodli pro trochu odlišný přístup,“ vysvětluje Abiteboul. „Pravidla jsou stabilní, takže nabízí fantastickou příležitost zachovat některé prvky auta, které nemají přímý vliv na výkon.“

Podle výkonného ředitele Marcina Budkowského nemělo smysl začít s prázdným listem papíru.

„Zaprvé nám to umožňuje soustředit se na silné a slabé stránky RS19 a soustředit se na výkon, aniž bychom museli začít s prázdným listem. Plus máme rok stability pravidel a čeká nás revoluční rok 2021, který bude pravděpodobně největší, jaký jsme kdy měli, takže nám to umožňuje pracovat více na autě pro rok 2021.“

Budkowski také potvrdil, že Renault pracoval podobně jako Ferrari na zavěšení. Důvod je u obou týmů stejný – chtějí poskytnout jezdcům větší prostor pro nastavení.

Vůz (ne)ukázal

Renault měl prezentaci v Paříži, kde ale vůz fyzicky nebyl. Na internetu Francouzi uveřejnili jen pár snímků, které ani nezachycují celý vůz.

Cyril Abiteboul odmítl, že by tým nestihl vůz připravit. Zpoždění měl prý vloni, což se patrně promítlo i do spolehlivosti na začátku sezóny. Letos jsou „v dobré“ kondici.

„Ve skutečnosti není nikdo schopen představit skutečné auto. Pokud tým jede podle programu, nemáte zde zaparkované auto na pár hodin nebo dní. Vaše auto je postaveno a jede přímo do Barcelony. To je optimální program.“

„Na základě toho bylo naší jedinou možností mít falešné auto, ukázkové auto změněné tak, aby vypadalo jako letošní, ale to je plýtvání penězi.“

„Lepší než to, je nemít žádné auto. Kdokoliv má zájem o auto, ať se podívá příští týden na fotky.“