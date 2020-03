Renault nevyloučil zájem o Vettela

Australan přišel do Renaultu v loňském roce a rozhodně to nebyl snadný debut u francouzské stáje. Na konci letošního roku mu skončí smlouva.

Pokud by odešel, musel by Renault hledat nového jezdce. Cyril Abiteboul nevyloučil ani Sebastiana Vettela, ačkoliv u něj se očekává, že zůstane u Ferrari.

„Nechci říkat ne, protože je skvělým jezdcem a velkým šampionem,“ řekl Abiteboul pro Canal+, když se ho zeptali, zda je čtyřnásobný mistr světa možností. „Spolupracovali jsme na straně motoru a společně jsme vyhráli.“

Abiteboul však uvedl, že dává přednost mladším jezdcům. „Raději však pracuji se zítřejšími jezdci než těmi včerejšími, i když Sebastian nemůže být takto označen.“

„Máme také jezdeckou akademii. Možná bychom v letech 2021 nebo 2022 mohli mít piloty, kteří z ní vyšli. Musíme to vzít v úvahu, protože jsme v roce 2016 vytvořili akademii s cílem dostat naše piloty do roku 2021 do F1.“

„Teď se blíží rok 2021. Je zde například Christian Lundgaard. Je to jedna z možností, má před sebou svou sezónu ve F2 a my máme sezónu s Danielem.“

„Musíme ho udržet na základě dobrých základů, sdílených základů. Projekt je to, na čem záleží. Odpovídám na otázku, aniž bych na ni skutečně odpověděl, ale myslím, že musíme počkat a podívat se na první závody.“

„Myslím, že Danielovi hodně záleží na jeho přesunu do Renaultu, který byl velmi kritizován některými médii – britskými médii, které tomu nerozumí. Tato myšlenka budování projektu na lidské, technické a sportovní stránce je pro něj důležitá. Je to někdo, kdo se řídí svými emocemi a chce ukázat, že se může držet svého rozhodnutí.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson