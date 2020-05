Renault má v motorsportu dlouhodobé plány, říká Abiteboul. Chce omezit mzdy jezdců

Současná situace může ohrozit menší týmy, ale mohla by také vést k odchodu některých automobilek. V krizi se vždy šetří v první řadě na motorsportu. Renault je jednou z nejohroženějších, ale podle Abiteboula je jeho závazek v motorsportu dlouhodobý. Abiteboul vítá nová opatření, která F1 v pátek přijala. Nyní o nich bude ještě formálně jednat Světová rada motorsportu.

„Je to velká krize, takže je nyní těžké předpovídat, jaký bude skutečný efekt, ale jsou odsouhlaseny velmi pozitivní věci: lepší rozdělování peněz z komerčních práv, mnohem nižší rozpočtový strop ... mnohem nižší, než byl.“

„Roky jsme tlačili na tento typ čísel a abych byl upřímný, bude to pro nás pravděpodobně velmi dobré, protože budeme velmi blízko současným výdajům,“ řekl Cyril Abiteboul pro Motorsport.com.

Rozpočtový strop by měl nejen umožnit lépe dýchat současným týmům, ale může i přilákat nové týmy.

„Motorsport má jedinečnou hodnotu a přínos. Proto tomu věříme, stejně jako věříme v řadu marketingových aktivit. Kromě toho, že tohle je sport, je to jádro technologie. Tohle je závodění. Jsou to také emoce a Renault stojí za emocemi. Všechno tohle znamená hodně. A proto jsme v motorsportu desetiletí a máme v úmyslu to dělat velmi dlouho.“

„Chcete mít jasný příběh o tom, proč by se měl spotřebitel zajímat spíše o vaší značku a váš produkt než o ostatní. Myslím si, že to, co máte ve své DNA, ve své historii a ve svém odkazu, se do jisté míry počítá mnohem více než cokoliv jiného.“

Renault má kromě továrního týmu ve formuli 1 také aktivity ve formuli E – abychom byli přesnější, tak aliance Renault-Nissan. Podle Abiteboula je možné a dokonce výhodné mít oba projekty

„Pro formuli 1 se vyvíjí řada technologií, které lze poté převést do formule E. Proto si myslím, že formule 1 bude stále hnací silou inovací.“

„Upřímně řečeno, trend směrem k elektrifikaci nezmizí, ale zrychlí se, protože se usiluje o větší udržitelnost v automobilovém průmyslu. Takže ano, formule 1 by měla jasně směřovat tímto směrem, ale od roku 2009 to tak bylo – s prvním představením KERSu a od roku 2014 máme současnou pohonnou jednotkou. Myslím, že v tomto ohledu musíme ještě udělat lepší práci v marketingu F1.“

Diskutuje se také o omezení vývoje nebo nákladů na vývoj v oblasti pohonných jednotek, ale Abiteboul by se podíval také na mzdy jezdců, které se do rozpočtového stropu nezapočítávají a dnes jsou podle něj příliš vysoké.

„Doufejme, že nás vyslechnou, jak nás vyslechli v jiných věcech,“ dodal Abiteboul.

Foto: Getty Images / Mark Thompson