Renault je „lehce znepokojen“ podobou vozu Racing Point

Racing Point využívá pohonné jednotky Mercedes, ale pro rok 2020 se Mercedesu vzhledově a koncepčně přiblížil také v oblasti šasi.

Tým, kterého se pro sezónu 2021 ujme Aston Martin, je přesvědčen, že ve vztahu k technickým regulím se nedopustil ničeho nelegálního. Monopost RP20 navíc dosud během předsezónních testů v Barceloně předváděl na trati velmi solidní tempo.

Filozofie, kterou Racing Point uplatnil při stavbě letošního vozu, ale dělá vrásky na čele některým stájím. Podle Renaultu by takovýto přístup mohl mít dopad na celou formuli 1.

Na otázku Autosportu, zda – li Renault vidí v novém voze Racing Pointu problém, odpověděl výkonný ředitel francouzské stáje Marcin Budkowski takto: „Myslím si, že pro sport to je lehce znepokojující vývoj.“

„Je to trend, který odstartoval již před několika sezónami a v rámci tohoto trendu jsme nyní svědky nové kapitoly.“

„Bude záležet na rozhodnutí FIA, zda – li je toto přípustné, nebo není. Takže v této fázi k tomu asi nemáme víc co říct,“ dodal Budkowski.

Svůj pohled na situaci kolem Racing Pointu prezentoval před médii v Barceloně i technický šéf McLarenu James Key.

„Souhlasím s podstatou toho, co řekl Marcin,“ odkázal Key na Budkowskiho slova.

„Pochopitelně sledujeme konkurenci a je celkem jasné, co se děje v případě některých podbností.“

„Naší prioritou je ale náš vlastní výkon. Sledujeme, kde se pohybujeme a soustředíme se na sebe.“

Pravidla upravující sdílení některých dílů napříč týmy se před sezónou 2021 lehce změní, podle Budkowskiho to ale týmům nezabrání vytvářet aliance pro tyto účely.

„Pravidla se lehce vyvinula v oblasti toho, čemu říkáme ‚přenosná komponenta‘ a v oblasti součástek, které se týmy mohou vzájemně přeprodávat.“

„Nemyslím si ale, že by to kompletně změnilo situaci.“

„Vše to pramení z věcí, jako je sdílení větrného tunelu. Vyvíjí se to správným směrem, nezabrání to ale všemu, co nyní vidíme,“ myslí si Budkowski.

Foto: Getty Images / Mark Thompson