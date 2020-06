Renault chce do Rakouska přivést trojitou porci nových dílů

Renault měl v plánu letos agresivní vývoj svého vozu R.S.20. Nakonec do plánů zasáhl koronavirus. Do Rakouska chce tým přivést aktualizace, které původně plánoval pro závody ve Vietnamu, Nizozemsku a Španělsku.

„Novinky jsou na cestě,“ řekl Cyril Abiteboul pro Autosport. „Výrobní oddělení vyvinulo obrovské úsilí, aby připravilo balíček pro závody tři, pět a šest – podle původního číslování. Mluvíme o Vietnamu, Nizozemsku a Barceloně.“

„Tohle bude na našem autě v Rakousku. Tyto závody se neodjely, ale výkon, který měl během nich přijít, bude ve Spielbergu.“

„Chci ale mírnit všechna očekávání, protože víme, že naše auto bylo vloni opravdu špatné. Doufáme, že to bude o něco lepší. Stále si nejsme zcela jistí konkurenceschopností našeho auto po zimních testech. V tuto chvíli to nechci příliš komentovat.“

„Cítíme zadostiučinění z úsilí, které bylo vynaloženo na to, aby byly všechny tyto díly dostupné a to také v patřičném množství. Víme, že Spielberg je na auta tvrdý a to i poté, co byly odstraněny obrubníky.“

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli