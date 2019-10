Renault byl omezen ve vývoji, nemohl využívat větrný tunel

Především ve druhé polovině sezóny musí Renault čelit obtížím, které vycházejí z nedostatečného pokroku v aerodynamice. Žlutočerné monoposty nenaplňují svůj aerodynamický potenciál z velké části kvůli nemožnosti testování ve větrném tunelu.

Podle slov šéfa francouzské stáje Cyrila Abiteboula se tým na základě dat získaných v první polovině sezóny rozhodl větrný tunel před startem další fáze vývoje zrekonstruovat. Tento krok ovšem znamená nutnou odstávku klíčového zařízení v sídle týmu formule 1 v Enstone. Větrný tunel Renaultu nemohl být vůbec používán téměř jeden měsíc.

Abiteboul ve vyjádření pro motorsport.com také uvedl, že se jeho tým rozhodl pro úpravy tunelu také s ohledem na blížící se rok 2021 a nová technická pravidla, která přinese.

„Známe problém. Přední křídla jsou extrémně citlivá. Značně ovlivňují bodywork i podlahu vozu, takže toho ve větrném tunelu potřebujeme hodně pochopit,“ uvedl Abiteboul.

„Kvůli tomu byl větrný tunel uzavřen po dobu delší, než zabrala letní přestávka. To pochopitelně mělo vliv na vývoj a způsobilo to naše zpoždění, z naší strany to ale byla investice.“

„Pokud se chceme dostat na úroveň, kde bychom se chtěli pohybovat, pak takovéto věci dělat musíme. Je to pro nás povzbuzující znamení pro věci, které mají přijít. Stále nás ale ještě čeká spousta práce, takže zůstáván nohama na zemi.“

Renault započal rekonstrukci větrného tunelu již před startem letní přestávky.

„Práce začaly před a skončily po letní pauze. To znamená, že jsme téměř měsíc neměli tunel vůbec k dispozici,“ upřesňuje Abiteboul.

„Bylo to plánované. Nutné práce se také vztahují k předchozím majitelům týmu, kteří do rozvoje investovali jen velmi málo. Stále jsme to oddalovali, ale nakonec jsme to prostě museli udělat.“

„Směrem k roku 2021 musíme být připraveni na všechno, i kdybychom kvůli tomu museli obětovat část letošní sezóny.“

Foto: Getty Images / Charles Coates