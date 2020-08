Renault byl blízko stupňů vítězů, na Silverstonu zažil nejlepší letošní závod

Pro Ricciarda znamená čtvrté místo vyrovnání jeho dosud nejlepšího umístění v barvách Renaultu z loňského závodu na italské Monze, kde také skončil těsně pod stupni vítězů.

Oba jezdci přitom vydělali na defektech soupeřů, které potkaly před nimi jedoucí Valtteriho Bottase a Carlose Sainze Jr.

Ricciardo si pak o jednu pozici polepšil ještě předjetím Landa Norrise, který bude od příští sezóny jeho týmovým kolegou u McLarenu.

„Nakonec to byl divoký závod a je to dobrý pocit získat čtvrté místo. Měli jsme dobrý start, posunuli se na šesté místo a ukázali jsme dobrou rychlost. Při restartu po safety caru jsem byl blízko za Carlosem, ale nestačilo to a Landovi to umožnilo mě předjet, to bylo lehce frustrující,“ řekl Ricciardo.

„Závod pak ožil, a to bylo opravdu dobré. Na konci jsme měli slušnou rychlost, byl jsem schopen dostat se před Landa a Carlos pak měl problém. Viděl jsem, že se blížím Charlesovi (Leclercovi) a možná, kdyby bylo o pár kol více, měli bychom stupně vítězů! Pomohl nám chaos, ale dnes jsme rozhodně byli šestým nejrychlejším autem, což je potěšující.“

Ocon si závod užil

Na defektech Sainze Jr. a Bottase vydělal také Ocon, který si kromě toho poradil také s Lancem Strollem.

„S dnešním výsledkem týmu jsem velmi spokojen. Byla to velká zábava, spousta předjíždění, řada pěkných soubojů a výborný výsledek. Dnešek ukázal, jak rychlý je náš vůz v závodě. Gratuluji všem v Enstone a Viry za jejich tvrdou práci mezi Budapeští a tímto závodem. Hodně jsme mluvili a vyplatilo se to,“ řekl Ocon.

„Ukázalo se, že se musíme lépe kvalifikovat, abychom si v neděli usnadnili život. Další příležitost máme už příští víkend.“