Renault by si na nás měl dávat pozor, říká Szafnauer

Racing Point je nyní osmý s 31 body. Na čtvrtém místě je McLaren s 82 body. Otmar Szafnauer věří, že se tým vrátí zpět.

„Vrátíme se tam,“ řekl Szafnauer pro Reuters. „Máme stejné lidi, stejný proces, ještě lepší nástroje a lepší financování, takže je to jen otázkou času.“

„Druhá polovina sezóny by měla být mnohem blíže místu, kde jsme byli v minulosti. Renault by si měl dávat větší pozor.“

Šéf týmu si myslí, že zbývající závody budou lepší a nevylučuje ani útok na čtvrtou pozici, ale to by musel McLaren opravdu masivně stahovat.

„Stále si myslím, že je to možné, ale je to těžké. Ne proto, že jsme tak daleko, ale proto, že konkurence ve středu pole je opravdu intenzivní a bojujeme jen o pár bodů nebo desetin.“

„Pokud tři nejlepší týmy dělají, co se od nich očekává, je prvních šest pozic pryč. Bojujete jen o hrst bodů a v současném středu pole je nás spousta, které je dokážou získat.“

Podle Szafnauera neměl tým vloni v květnu a v červnu, kdy se začíná pracovat na novém autě, peníze.

„Uškodili jsme vývoji letošního auta a dopadům těchto kompromisů jsem porozuměl až letos. Nyní se snažíme některé z těchto věcí rozmotat, protože máme finanční prostředky, které můžeme utratit za výkon.“

Jezdecká sestava se nezmění

Jezdecká sestava týmu by měla zůstat stejná. Sergio Pérez před pár dny uvedl, že prodloužení smlouvy je otázkou času. „Nemyslím si to,“ řekl Szafnauer na dotaz, zda očekává změnu.

„Lance je mladý, učí se a má velký potenciál. Je to pro něj úplně jiný tým, a to zabere nějaký čas, aby si s každým porozuměl a zvykl si. Učíme ho věci o tom, jak to u nás funguje a Sergio s tím pomáhá. Sergio je tu už dlouho, takže si myslím, že je to dobrý mix, dobrá kombinace.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson