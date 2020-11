Renault bude smutný, až Ricciardo odejde, myslí si Brawn

„Daniel Ricciardo je skvělý jezdec a jeden z nejlepších ve formuli 1,“ napsal Ross Brawn ve svém sloupku. „Jeho jízda na další pódium byla velmi působivá. Kdyby měl mercedes, není pochyb o tom, že by vyhrával závody, získával pole positions a bojoval o mistrovství světa.“

„Momentálně odvádí fantastickou práci a Renault bude smutný, že o něj přijde, i když ho nahradí Fernando Alonso. Doufám, že McLaren dá Danielovi v příští sezóně auto, které si zaslouží. Je skvělým členem rodiny F1.“

Brawn se mimo jiné vyjádřil také k zastávce Sergia Péreze. Mexičan zajel do boxů ze třetího místa. Leclerc nebo Ricciardo zůstali na trati.

„Rozhodnutí Racing Pointu zastavit Sergia Péreze během safety caru, když jel na třetím místě, ho pravděpodobně stálo pódiové umístění.“

„Checo je jezdec, který se stará o pneumatiky výjimečně dobře, takže pokud by někdo dokázal dojet do konce na pneumatikách a bránit pozici, byl by to on. A nezapomínejte, že Imola je velmi obtížná k předjíždění.“

„Tým se na tohle rozhodnutí a jeho důvody určitě podrobně podívá a poučí se z něj. Rozhodnutí, která uskutečníte v závodě, nejsou vždy správná. Mohli být za hrdiny. Očekávat, že se Checo umístí na prvních čtyřech místech, však bylo těžké. Pneumatiky byly mnohem konzistentnější, než se očekávalo, ale to bylo během závodu zřejmé.“