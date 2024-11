Rekordních 898 dní v řadě v čele šampionátu. Verstappen se může už v Las Vegas stát mistrem světa

Velká cena Španělska 2022. Charles Leclerc musel po startu z pole position před polovinou závodu odstoupit kvůli problémům s pohonnou jednotkou. Závod vyhrál Max Verstappen, který se díky tomu dostal v šampionátu na první místo právě před monackého pilota.

A od té doby už na čele šampionátu zůstal. Od 22. května 2022 uplynulo 898 dní, čímž Verstappen překonal rekord Michaela Schumachera v počtu dní v čele šampionátu v řadě.

Michael Schumacher byl v čele šampionátu nejdéle v řad 896 dní a to od Velké ceny USA 2000, kde překonal Miku Häkkinena, do prvního závodu v sezóně 2003, kde v Austrálii vyhrál David Coulthard, a tak se do čela šampionátu dostal on.

Schumacher byl čele mistrovství 37 závodů. Počet velkých den ale vzrostl, takže u Verstappena to dělá 59 grand prix.

Schumacher nyní kromě druhého místa drží také třetí – mezi GP Kanady 2003 a Austrálii 2005 byl v čele šampionátu 630 dní.

Za ním jsou pak Ayrton Senna (581 dní), Alberto Ascari (574 dní) a Fernando Alonso (560 dní).

Přestože jsme zde měli dlouhá léta dominanci Mercedesu, Lewis Hamilton je v tomto ohledu až na 7. místě. Nejdéle byl v čele šampionátu 546 dní mezi Singapurem 2014 a Austrálií 2016.

Schumacher ve své kariéře strávil ve vedení šampionátu celkem 2562 dní. V případě Hamiltona je to zatím 2436 dní.

Titul v Las Vegas?

Formule 1 má před sebou už jen tři závody a také jeden sprint. Jezdec tak může získat celkem 86 bodů.

Max Verstappen má shodou okolností náskok 86 bodů na Leclerca, který ale už nemá matematickou šanci titul získat – v případě rovnosti bodů by totiž rozhodl větší počet vítězství na straně Verstappena.

Lando Norris má ztrátu 62 bodů.

Matematika je jednoduchá. Po Las Vegas bude moci jezdec získat ještě 60 bodů a přesně takový náskok Max Verstappen potřebuje, aby získal čtvrtý titul už v městě hazardu. Při rovnosti bodů rozhodne větší počet vítězství (aktuálně 8:3 ve prospěch Verstappena).

Max Verstappen se tak v Las Vegas stane šampionem, pokud: