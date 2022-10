Rekordní 350. závod Fernando Alonso nedokončil. Alpine přišel o čtvrté místo

Fernando Alonso v Singapuru překonal rekord Kimiho Räikkönena. Odstartoval do svého 350. závodu a má tak na kontě nejvíce závodů ze všech jezdců v historii. Závod však ani jeden z jezdců Alpine nedokončil.

Esteban Ocon startoval až ze 17. místa, Alonso byl na startu pátý a měl tak dobrou šanci získat pěkné body. Do cíle svého 350. závodu však nedojel.

Šachovnicovou vlajku neviděl ani Esteban Ocon. Podle týmu šlo v obou případech o podobný problém s pohonnou jednotkou.

„Je škoda, že jsme z dnešního závodu odstoupili předčasně,“ řekl Alonso. „Přišli jsme o slušné body do šampionátu. Myslím, že se můžeme dívat na pozitiva a můžeme být na náš výkon o tomto víkendu opět velmi hrdí. V sobotu jsme bojovali o páté, šesté místo na startu a podobně tomu bylo i v dnešním závodě. Byl to velmi záludný závod v obtížných podmínkách. Suchá stopa se na trati objevovala jen velmi pomalu. Příští víkend nás čeká další závod, takže se alespoň můžeme okamžitě přesunout do Japonska a vrátit se tam na bodované pozice.“

„Pro tým to byl frustrující den. Z mé strany náš závod předčasně ukončil problém s pohonnou jednotkou a vím, že tým v současné době zkoumá přesnou příčinu poruchy,“ řekl Esteban Ocon.

„Odjíždět ze Singapuru s dvojitým odstoupením je samozřejmě velké zklamání, ale pozitivní je, že náš vůz fungoval celý víkend dobře a víme, že máme dobré tempo. Příští týden závodíme znovu v Suzuce, na mé oblíbené trati, takže se teď oklepeme a v Japonsku se vrátíme silnější.“

„Ve Velké ceně Singapuru jsme bohužel měli dvě odstoupení, což je škoda, protože jsme byli celý víkend velmi konkurenceschopní,“ řekl Otmar Szafnauer. „Vypadá to, že nás na obou vozech postihl podobný problém s pohonnou jednotkou, který budeme podrobně zkoumat. Je důležité, abychom zjistili hlavní příčinu toho, co se stalo, a zavedli preventivní opatření, aby se to neopakovalo.“