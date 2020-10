Rekordman Räikkönen se trápil, Giovinazzi bodoval

Kimi Räikkönen v neděli odstartoval do 323. velké ceny v kariéře formule 1. Stal se tak rekordmanem v počtu startů ve velkých cenách, když Rubens Barrichello má na svém kontě 322 startů.

Závod se ale pro Räikkönena nevyvíjel dobře. Po startu z devatenácté pozice se Fin v 11. kole v první zatáčce střetl s Georgem Russellem, jehož williams po vzájemném kontaktu nadskočil a Brit musel s poškozeným monopostem odstoupit.

Räikkönen dostal za způsobení kolize desetisekundovou penalizaci a v cíli obsadil dvanácté místo.

„Nebyl to nejlepší víkend, po včerejšku (sobotě) jsme ale věděli, že nás čeká těžká práce. Start závodu byl dobrý, pak jsem se ale musel vyhnout nějakým vozům před sebou a ztratil jsem spoustu pozic,“ řekl Räikkönen.

„Mohli jsme být více vpředu, ale safety car nás připravil o pár pozic a konečný výsledek není skvělý. Byl to frustrující víkend, musíme ho ale nechat za sebou a příště to zkusit znovu.“

Giovinazzi letos podruhé bodoval

Úspěšný víkend zakončil druhý pilot Alfy Romeo Antonio Giovinazzi na bodované příčce.

Po včerejší kvalifikaci, ve které se letos poprvé dostal do druhé části a čtrnáctým místem zaznamenal nejlepší letošní startovní pozici, si v závodě polepšil a dojel desátý.

Navázal tak na deváté místo z úvodního závodu sezóny v Rakousku a připsal si další bod.

„S dnešní výkonností jsem velmi spokojen. Zajeli jsme velmi dobrý závod, od startu do cíle jsem si držel dobrou závodní rychlost. Věděli jsme, že všechno bude možné a že v takových podmínkách můžeme bojovat, takže jsem rád, že jsem získal bod,“ řekl Giovinazzi.

„Měl jsem další skvělý start a získal jsem pár pozic. Myslím, že jsme mohli a měli skončit lépe, tak na osmé pozici, poslední safety car nám ale uškodil a dostali se před nás (Nico) Hülkenberg a (Romain) Grosjean. Dojet v nejlepší desítce byl cíl a my to zvládli. Je to povzbuzení pro dalších pár závodů,“ dodal.