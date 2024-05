Řekl, že je mým talismanem. Nevím, zda přijede na další závody, říká o Trumpovi Norris

Donal Trump před závodem navštívil garáž McLarenu, kde se mu věnoval především Zak Brown. Po závodě pak gratuloval vítěznému Norrisovi.

„V garáži jsem ho neviděl,“ řekl Norris. „Byl jsem zaneprázdněn přípravou na závod. Ale potom mě viděl a přišel mi pogratulovat. Je to pro mě čest, protože kdykoli máte někoho takového, musí to pro vás být čest – že za vámi přijde, udělá si čas, aby vám vyjádřil úctu za to, co jste dokázali.“

„Řekl, že je mým talismanem, protože je to moje první vítězství, takže nevím, jestli teď přijde na další závody...“

„Ale tento víkend tu byla spousta výjimečných lidí nebo skvělých lidí. Donald je člověk, ke kterému musíte mít v mnoha ohledech velký respekt.“

„Za každého takového člověka, který uznává, co dokážete, a uznává pracovní morálku, která za tím stojí, musíte být vděční, a já jsem byl. Takže super moment, a to je všechno.“

McLaren později vysvětlil, že Trump nebyl oficiálním hostem, kterého by tým zval do garáže.

„McLaren je nepolitická organizace, nicméně uznáváme a respektujeme úřad prezidenta Spojených států, takže když byla vznesena žádost o návštěvu naší garáže v den závodu, přijali jsme ji spolu s prezidentem FIA a generálními řediteli Liberty Media a Formule 1,“ uvedl tým, jehož prohlášení cituje RaceFans.

„Byli jsme poctěni, že McLaren Racing byl vybrán jako zástupce F1, což nám dalo příležitost předvést prvotřídní inženýrství, které přinášíme do motorsportu.“