Ředitel GPDA Russell promluvil o tématech, která jezdci v rámci asociace nejvíce probírají

Šéf GPDA George Russell si pochvaluje, že jsou jezdci F1 v důležitých tématech jednotní.

Asociace jezdců grand prix (GPDA) má již dlouhou tradici, vznikla již v roce 1961, a jejím hlavním posláním je řešení z pohledu závodníků důležitých témat – především těch bezpečnostních.

V čele GPDA obvykle bývá několik ředitelů, většinou z řad současných či bývalých jezdců. Jedním z nich je aktuálně i pilot Mercedesu George Russell. Tomu je sice teprve 25 let, ale i tak stojí v čele GPDA již více než dva roky.

„Je to spíše tak, že jsem mluvčím této skupiny," řekl ke své roli Russell, kterého cituje web RaceFans.net.

„Myslím, že v současné době je asociace velmi jednotná. Pravidelně hovoříme o určitých problémech nebo tématech, které chceme zlepšit – a to nejen v rámci F1, ale i celého sportu,“ přiblížil britský závodník.

Russell rovněž promluvil o tom, jakými záležitostmi se momentálně GPDA nejvíce zabývá.

„Je zde otázka bezpečnosti, což je do jisté míry samozřejmé. Chcete, aby závody byly co nejbezpečnější – žádná zbytečná rizika. Vždycky tu bude nějaký prvek nebezpečí a vy chcete, aby vozy byly přirozeně co nejbezpečnější, ale nikdy nebudete schopni eliminovat všechna rizika,“ uvědomuje si Russell.

„Dále řešíme atraktivitu závodů – jak jsou zajímavé. Týká se to degradace pneumatik, formátu závodních víkendů, umístění DRS zón atd.,“ pokračoval vítěz loňské GP São Paula.

„Pak zde máte třetí oblast, která je asi nejméně důležitá, ale pro jezdce je důležitá – je o tom, jaký máme pocit z řízení vozu. Chceme co nejrychlejší, nejlepší, nejlehčí a nejsilnější auta. Myslíme si, že by to přispělo k dobré podívané. Všeho však často nelze dosáhnout,“ dodal.