Red bully zmizely v západu slunce a byla to nuda. Wolff hodnotí Grand Prix Ázerbájdžánu

Podle Tota Wolffa musí F1 závod v Baku analyzovat a zajistit, že to nebude příště taková nuda...

„Dnes to nebyl žádný thriller,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com. „Prostě se nedalo předjíždět – a to ani při velkém rozdílu v tempu. Kvůli tomu to nebyla velká zábava.“

„Musíme analyzovat formát víkendu se sprintem, v němž jsou pozitiva, která si můžeme vzít, ale v konečném důsledku jde o závodění.“

„Potřebuje to tvrdé souboje a myslím, že vrcholem soboty bylo, že George a Max dokázali bojovat. Dnes nic takového nebylo.“

„I když jste v rozmezí 0,2 sekundy, je velmi obtížné předjíždět, téměř nemožné předjíždět, pokud druhý jezdec neudělá chybu. Musíme se na to opravdu podívat a zjistit, jak se vyhnout nudnému závodu.“

Mercedes netrefil nastavení

Hamilton měl v závodě smůlu na výjezd safety caru, ale dokázal se propracovat nahoru. Russellovi zase nevyšel restart. Do cíle dojeli jezdci Mercedesu na šestém, respektive osmém místě.

„Během tréninku jsme se vydali směrem k neoptimálnímu nastavení a než jsme si to uvědomili, bylo už pozdě a vůz byl v podmínkách parc fermé. V tomto formátu je to ale pro všechny stejné,“ řekl Wolff.

„Ve volném vzduchu jsme na tom z hlediska rychlosti byli podobně jako Ferrari a Aston Martin. Bylo však těžké říct, kdo byl nakonec rychlejší, protože pokud je těžké předjíždět, tak se zaseknete tam, kde se zaseknete. Red bully mezitím po zásluze odpluly do západu slunce. Pokud se nám však podaří správně nastavit platformu, myslím, že letos můžeme tuto propast zmenšit. Nejde o to zvýšit přítlak, ale spíš dát jezdcům auto, kterému budou věřit.“