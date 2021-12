Red Bullu se zatím nedaří dostat pneumatiky do provozní teploty

Max Verstappen (2./4.)

Nizozemský závodník zajel svůj nejlepší čas na měkké směsi, zatímco Hamilton na střední.

„Musím říct, že je to hodně zajímavá trať. Je tu spousta rychlých zatáček a je radost tu jet. Ve druhém tréninku se nám nedařilo zahřát pneu. Musíme se na to zaměřit.

Mezi oběma tréninky jsme udělali změny, které nám příliš nevyšly. Snad se nám to podaří do zítřka vylepšit. Máme spoustu věcí, které bychom měli opravit.

Kvalifikace bude obtížná po stránce provozu, ale kdo ví, jak se to bude vyvíjet,“ prohlásil Verstappen.

Sergio Pérez (11./9.)

Mexický závodník má za to, že kvalifikace by mohla být plná incidentů. Pérez byl jedním ze závodníků, kteří měli ve večerním tréninku potíže vylepšit své časy.

„Je to moc pěkný a plynulý okruh, moc si jízdu na něm užívám. V kvalifikaci to nicméně kvůli provozu nebude nic jednoduchého. Znáte to, bude to o tom být ve správný čas na správném místě.

Viděli jsme, co se na konci stalo, když všichni jeli na měkkých pneumatikách. Může to být velmi náročné, a to velmi rychle. Nebude vůbec snadné zajet v kvalifikaci perfektní kolo,“ řekl Pérez.