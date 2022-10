Red Bullu se v závodě daří udělat krok, který my nemáme, ale pracujeme na tom, říká Sainz

Red Bull se v Austinu nejspíše stane mistrem světa také mezi týmy. Ferrari už není úplně ve hře, a tak chce podle Sainze experimentovat.

„Všude, kam přijedeme, jsme konkurenceschopní,“ řekl Sainz. „Bojujeme téměř o každou pole position, vítězství jsou z nějakého důvodu složitější. Red Bullu se v závodě daří udělat krok, který my nemáme, ale pracujeme na tom.“

„Poslední čtyři závody využíváme k tomu, abychom trochu experimentovali, abychom zjistili, jak můžeme být v závodě trochu konkurenceschopnější, jak můžeme zlepšit náš management pneumatik."

Zatímco první místo je téměř jisté, o druhé místo v Poháru konstruktérů se stále bojuje, Ferrari má v současné době náskok 67 bodů před Mercedesem.

Čtvrté místo v pořadí jezdců je také ve hře, protože Sainz vede před Georgem Russellem s malým náskokem pouhých pěti bodů.

„Páté místo, čtvrté místo... můj život závodního jezdce to nezmění. Jde mi samozřejmě jen o to, abych vyhrál a měl dobrou sezónu. Vím, že letošní rok nebyl jednoduchý.“

„Neúspěch v Japonsku také nebyl ideální. Způsobil, že jsem v tomto boji ztratil ještě více bodů. A ano, pokud mohu skončit čtvrtý, beru to, ale raději bych do konce roku vyhrál nějaký závod, i když to nebude znamenat, že skončím čtvrtý.“

„Myslím, že pro nás je důležité pokusit se vyhrát, získat pódia, získat konzistenci. Samozřejmě by to přineslo čtvrté místo, ale řekněme, že se soustředím na tohle více než na šampionát.“