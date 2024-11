Red Bullu podle Verstappena nesvědčí hrbolatý povrch na Interlagosu

V sobotu nás čeká letošní pátý a předposlední sprint. Dosavadní čtyři sprinty vyhrál Max Verstappen. Na páté vítězství bude útočit ze čtvrtého místa. Favority budou ale jezdci McLarenu.

Podle Verstappena měl jeho RB20 problémy na novém povrchu, který je hrbolatý.

„Jakmile jsme vyjeli do kvalifikace, vypadalo to, že ztrácíme,“ řekl Verstappen pro Sky Sports. „Položili nový povrch, ale myslím, že tím vlastně zhoršili řízení. Všude je to extrémně hrbolaté, takže to našemu autu nesvědčí. Na všech hrbolatých místech auto hodně poskakuje a mě to bohužel stojí dost času.“

„Pokud jde o zítřek, tak nevím. Pokud ztrácíme už na jedno kolo... nemyslím si, že jsme v závodě zrovna nejsilnější, takže uvidíme, jak to bude zítra ve sprintu.“

„Vím, že roli může hrát počasí, ale možná ne pro sprint. Podíváme se na to.“