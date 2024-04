Red Bullu budeme do prvního upgradu jen těžko konkurovat, říká Sainz

Ferrari letos prožilo mimořádně úspěšnou Velkou cenu Austrálie, když získalo double a přerušilo tak vítěznou sérii Red Bullu, který letošní sezonu odstartoval dvěma jasnými triumfy.

Ačkoliv už nikdo nezjistí, zda by Carlos Sainz v Melbourne vyhrál, i pokud by Max Verstappen dojel do cíle, samotný Španěl uznává, že Ferrari ještě musí udělat krok vpřed, pokud má Red Bull pravidelně vyzývat k boji o výhry.

„Naše auto fungovalo tentokrát opravdu dobře. Dokud ale na vůz nenasadíme vylepšení, bude pro nás těžké být takto vpředu na každé trati,“ uvedl Sainz, kterého cituje Autosport.

„V Austrálii se však náš vůz choval jako auto, které vyhrává závody. A i když byl Red Bull rychlý v kvalifikaci a získal pole position, myslím, že ten čas pro nás nebyl nedosažitelný,“ je přesvědčen rodák z Madridu, jehož Ferrari chystá přijít s větším upgradem pro květnový závod v Imole.

„Navíc přijdou tratě, na kterých jsme byli silní už vloni. A vzhledem k tomu, že naše závodní tempo je letos lepší, doufám, že s přispěním vývoje budeme s Red Bullem bojovat častěji,“ nechal se slyšet Sainz, kterého v Melbourne podle jeho slov mrzelo, že Verstappen kvůli poruše brzd brzy odstoupil.

„Je to škoda, mohli jsme mít dobrý souboj o první místo,“ dodal pilot Ferrari.