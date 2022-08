„Na tomto okruhu naše předzávodní analýza ukázala, že pokud vše půjde správně, páté a šesté místo by mohlo být dosažitelné,“ řekl Horner. „Vyhrát z 10. místa na startovním roštu je nad všechna naše očekávání.“

„Max byl dnes fantastický,“ řekl Christian Horner pro Viaplay. „Na začátku závodu jsme měli menší problém, spojka se nechovala úplně podle očekávání. Ale pak se zdálo, že to zmizelo a mohli jsme mu dovolit, aby zaútočil na auta před sebou, a on byl v ráži, dokonce i s těmi svými hodinami.“

„Max dokázal využít střední pneumatiky proti Charlesovi na tvrdých, a pak už to byla opravdu hračka. Auto mělo dnes skvělé tempo. Byl to neuvěřitelný závod, je skvělé získat tyto body a Max byl dnes naprosto excelentní.“

Týmy nyní čeká letní přestávka. Na dva týdny se také uzavřou továrny. Podle Hornera je to ten nejlepší způsob, jak do letní přestávky vstoupit.

„Dvě vítězství během dvou týdnů jsou perfektním způsobem, jak vstoupit do letní přestávky. Myslím, že celý tým si zaslouží přestávku, ale ta nastane v pátek, takže máme ještě týden na to, abychom toho před odstávkou udělali co nejvíce,“ dodal šéf Red Bullu.

Chtěli odstartovat na tvrdých pneumatikách

Horner připustil, že Red Bull zvažoval start na tvrdých pneumatikách. Nakonec oba jezdci Red Bullu startovali na měkké – Pérez na nové, protože mu kvůli neúčasti v Q3 zůstala jedna sada, Verstappen na použité.

„Jezdci však měli při cestě na startovní rošt problém zahřát měkké pneumatiky. A přišlo nám pak absurdní startovat závod na tvrdé pneumatice, obzvlášť v počasí, které panovalo.“

„Oba jezdce jsme na startovním roštu přezuli na měkké pneumatiky, což nás značně zavazovalo ke dvěma zastávkám. Ale dnes jsme to zvládli a dopadlo to skvěle.“