Red Bull vyzkouší v trénincích spousti dílů. Snaží se pochopit RB16

Red Bull zatím není tak konkurenceschopný, jak očekával. Na boj o pódia to sice stačí, ale tým měl samozřejmě vyšší ambice.

„Stále se učíme, přivážíme spoustu nových dílů,“ řekl Max Verstappen. „Jsou to různé díly, abychom viděli, co funguje, co ne a kde se můžeme nadále zlepšovat. Nevyřeší se to z týdne na týden.“

„Potřebujeme na to trochu více času. Ale jo, pracujeme na tom a jen testováním na trati zjistíme, zda směřujeme správným směrem.“

Silverstone by měl vyhovovat Mercedesu. Verstappen si není jistý, jak blízko, nebo daleko od černých vozů bude se svým red bullem.

„Jsou určitě dominantním týmem a budou velmi rychlí. Mohou to být dvě desetiny sekundy. Doufám, že to nebude sekunda. Doufám, že to bude do půl sekundy. To by bylo dobré.“

Verstappen odmítl, že by byl současnou formou Red Bullu frustrovaný. „Chtěli byste přijet a vědět, že budete bojovat o vítězství každý víkend, ale v tuto chvíli tomu tak není. Snažíme se učit se a zlepšit se a doufejme, že na konci roku, nebo příští rok, můžeme být zpět ve hře.“

„Samozřejmě to nebude snadné. V Mercedesu také velmi tvrdě pracují. Ale pokud jim to budeme moci ztížit, bylo by to opravdu hezké. Ale není to tak, že tu budu sedět frustrovaný a zlobit se na to všechno. Někdy jsem trochu rozrušený, ale to jen na konci dne, protože chci vyhrát a chci se zlepšit a myslím, že každý v týmu to cítí stejně. Všichni chceme vyhrát.“