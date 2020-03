Red Bull využije na Zandvoortu pláž jako příjezdovou cestu, ochráncům přírody se to nelíbí

Místní úřady povolily Red Bullu a sesterskému týmu AlphaTauri využít téměř čtyři kilometry dlouhý úsek v rámci rezervace Noordvoort, aby se členové týmů mohli vyhnout kolonám při cestě na okruh v rámci závodního víkendu velké ceny. Očekává se, že první velká cena F1 na Zandvoortu od roku 1985 díky velkému zájmu o Verstappena jezdícího za Red Bull přiláká velké množství fanoušků.

Pláž Noortvoort je domovem mnoha tuleňů a ptáků, zájmové skupiny protestují proti jejímu využití týmy F1 jako alternativní tranzitní cesty. Pláž by byla využita pouze v případě silného provozu, kdy by nebyly k dispozici žádné alternativní možnosti, jako například doprava helikoptérou. Kromě toho by na pláži byla omezeno také množství a rychlost vozidel.

Za protesty stojí Nadace na ochranu dun a Nizozemská asociace za ochranu ptactva, podle které rezervací hrozí, že bude „narušena“.

Šéf týmu Red Bull Christian Horner řekl, že tým se zatím nerozhodl, jakým způsobem se bude na okruh Zandvoort dopravovat, v případě potřeby však budou přijata opatření.

„V tuto chvíli nemáme jasný plán toho, jak se dostaneme na okruh. Jisté je, že to bude velmi rušný podnik. Víme, že o víkendu tam bude polovina Nizozemska,“ řekl Horner.

„Samozřejmě přijmeme veškerá nezbytná opatření, abychom zajistili, že se všichni dostanou na okruh bezpečně, včas a nedojde při tom k žádnému poškození nebo narušení.“

Zastáncem ochrany životního prostředí je například také šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton. K plánům Red Bullu však řekl, že se nezajímá o akce ostatních týmů.

„Byl jsem tam, když mi bylo osmnáct a pláž jsem nepoužil. Opravdu nevím, co k tomu říct. Pokud jezdíte po pláži na elektrickém skútru s těmi velkými pneumatikami, nemyslím si, že by to bylo něco hrozného. Ale nevím, jestli budou mít elektrické skútry,“ řekl Hamilton.

Foto: DTM