Red Bull vysvětlil, proč Verstappen přišel o druhé místo

Max Verstappen v závodě dělal, co mohl, ale nakonec nestačil na žádný z mercedesů. V boji s Bottasem mu uškodila kombinace faktorů. Šlo o poškozené přední křídlo (bočnici předního křídla), uvolněné prvky zadního křídla a také o strategii. Verstappen stavěl už ve 24. kole, Bottas o 10 kol později.

Verstappen si vůz poškodil při přejezdu přes obrubníky. „Mám podezření, že některé díly vibrovaly a oddělily se, takže stav, ve kterém jsme auto pustili do závodu, neodpovídal stavu, ve kterém jsme obdrželi auto zpět po závodě,“ uvedl šéfinženýr Red Bullu Paul Monaghan pro Autosport.



Poškozené přední křídlo na voze Maxe Verstappena. Foto: Activepictures / Jiří Křenek

Podle Christiana Hornera tým na datech okamžitě viděl ztrátu výkonu vozu. Nedokáže odhadnout, kolik toho Verstappen ztrácel na trati, ale myslí si, že rozhozené vyvážení mohlo mít také vliv na životnost pneumatik.

„Bylo to na obrubníku na výjezdu z deváté zatáčky,“ uvedl Horner. „Chlapci v řídicím sále ihned viděli ztrátu přítlaku. Neviděli jsme, jak velké bylo poškození, dokud vůz na konci závodu nedorazil do parc fermé.“

„Mělo to významný dopad, ale jaký to mělo efekt na živnost pneumatik, to pochopíme až poté, co důkladně prozkoumáme data.“