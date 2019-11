Red Bull vyrazil do boje proti motoru Ferrari. FIA vydala směrnici

Tři největší týmy udržovaly v posledních měsících příměří – při jednání o nových pravidlech byly do značné míry na jedné lodi. Opatření jako rozpočtový strop, standardizace dílů a další omezení měla dopadnout nejvíce právě na ně a vyrovnat startovní pole.

Nyní je ale příměří konec. Podle Auto Motor und Sport se Red Bull (ale určitě také Mercedes) snaží odhalit tajemství síly motoru Ferrari.

Současná pravidla definují dva palivové limity. Jedním z nich je průtok paliva, který měří senzor. Pokud naměří vyšší průtok paliva, má tým problém. Teoreticky by to mělo vést k diskvalifikaci ze závodu, případně kvalifikace.

Průtok musí být maximálně 100 kg za hodinu. Senzor neměří nepřetržitě, ale v intervalech. Pokud někdo dokáže v době, kdy senzor neměří, přivést do spalovacího procesu více paliva, získá tím výhodu v podobě vyššího výkonu a to zejména při zrychlováni.

Nikdo zatím proti Ferrari nepodal oficiální protest. Týmy se pouze dotazovaly na legálnost určitých opatření, ale nikdy nedostaly uspokojivou odpověď.

Red Bull se nedávno zeptal, zda by bylo legální překračovat průtok paliva v intervalech mezi měřeními senzoru. FIA uvedla, že by to bylo nelegální a vydala technickou směrnici TD 039/19.

Co bude dál? Nic. Pokud někdo pravidla tímto způsobem do teď obcházel, měl by toho nechat. Red Bull bude nyní patrně podrobně analyzovat rychlost Ferrari na rovinkách. Pokud bude stále stejně vysoká, je zřejmé, že mířil špatným směrem a tajemství Ferrari leží jinde.

Foto: Getty Images / Clive Mason