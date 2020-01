Red Bull vyděsily spekulace okolo Hamiltona a Ferrari. Hned podepsal s Verstappenem

Šéf Ferrari Louis Camilleri před Vánocemi na obědě s novináři potvrdil, že se Lewis Hamilton setkal s předsedou společnosti Johnem Elkannem, ale bylo to na společenské akci a velkou váhu by tomu nepřisuzoval. Přesto se už od konce loňské sezóny spekulovalo, že by Hamilton mohl v roce 2021 zamířit do Maranella.

Každý požár uhasí nebo minimálně zmírní déšť. Ten přišel v okamžiku, kdy Ferrari podepsalo před Vánocemi s Leclercem do roku 2024.

Red Bull dnes oznámil, že prodloužil s Verstappenem do roku 2023. Helmut Marko přiznal, že v tom hrály roli výše zmíněné spekulace.

„Byl to pro nás velmi důležitý krok,“ řekl Helmut Marko pro Auto Motor und Sport. „Nyní se můžeme dívat do budoucnosti s větší důvěrou.“

Události několika posledních týdnů dostaly Red Bull pod tlak. „Abych byl upřímný, těžko jsme odhadovali, jak je to s těmito věcmi mezi Hamiltonem a Ferrari. Je však zřejmé, že pokud Hamilton odejde v roce 2021 do Ferrari, Mercedes by musel jednat. A Max by byl určitě první na řadě.“

Podle Marka informace o prodloužení smlouvy potěšila také japonského partnera Red Bullu.

„Honda přijala zprávu pozitivně. Max je pro Japonce velmi důležitý. Milují jeho agresivní styl jízdy a jeho otevřený přístup.“

Honda před časem také prodlužovala, ale jen o rok. Ve F1 tak zůstane nejméně do konce roku 2021. Nové zprávy z Milton Keynes mohou Hondu motivovat prodloužit o další roky. „Jednání s Hondou začnou brzy. Čekám na termín, kdy budu muset odletět do Japonska,“ dodal Marko.

Foto: Getty Images / Mark Thompson