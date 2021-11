Red Bull ví, jak dobrý Max je, Mercedes zatím ne, říká Jos Verstappen

„Jak znám Red Bull, jdou do toho opravdu po hlavě,“ řekl Jos Verstappen pro formule1.nl o vzniku Red Bull Powertrains a dodal, že je z nové části týmu nadšený.

Red Bull Powertrains bude vyrábět pohonné jednotky Honda a poté od roku 2026 zřejmě bude vyvíjet i své vlastní.

„Red Bull chce být prostě zcela nezávislý – to je to nejlepší, co může být. Max je pro celý projekt důležitý. Red Bull ví, jak dobrý Max je, Mercedes zatím ne. A možná je to pro ně dobře,“ řekl Jos Verstappen s úsměvem.

„Víme, co v sobě máme. Klape nám to a baví nás to. Kdyby Max neměl neúspěchy v Baku, Silverstonu a Budapešti, měl by nyní náskok 50 nebo více bodů.“

„Pro formuli 1 je tento boj o titul šíleně dobrý, protože se navíc odehrává mezi dvěma týmy. Nebýt Maxe, Lewis by už byl mistrem světa.“