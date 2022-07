Red Bull věří, že by Verstappen Leclerca porazil i tak

Leclerc po startu z pole position vedl závod. DRS je možné aktivovat po dvou dvou kolech a od té doby až do 12. kola byl Verstappen vždy pod 1 sekundou za Leclercem.

Verstappen poté zajel do boxů, a pokud by totéž udělal Leclerc, propadl by se jezdec Ferrari za něj. K tomu ale kvůli nehodě už nedošlo.

„Upřímně řečeno, pneumatiky byly lepší, než jsme před závodem očekávali,“ řekl Christian Horner, kterého cituje RaceFans. „Na začátku závodu jsme se přikláněli spíše ke dvěma, ale jak se závod vyvíjel, začali jsme se více přibližovat k jedné zastávce v boxech.“

„Rozhodli jsme se, že v 15. kole vidíme trochu prostoru na trati, do kterého jsme mohli Maxe pustit.“

Red Bull povolal Verstappena do boxů. O pár kol později Leclerc boural.

„Bylo to zajímavé, protože Max byl schopen zůstat po dlouhou dobu blízko Charlesovi, aniž by se pneumatiky dramaticky přehřívaly. Byli jsme, jak jsme viděli ve zbytku víkendu, velmi rychlí ve druhém sektoru, na stejné úrovni v prvním a trochu pomalejší ve třetím, což tady byla především 11. zatáčka.“

Po své zastávce v boxech by se Leclerc propadl za Verstappena.

„S rychlostí, jakou jsme měli ve druhém sektoru, bychom se dokázali poměrně pohodlně bránit. Znovu můžete vidět, že je to mezi oběma týmy s odlišným přístupem k dosažení času na kolo velmi těsné.“

Náskok Leclerca