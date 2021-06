Red Bull ve Francii zastavil čas. Někde se ztratilo 0,5 s a vyšel undercut, který nemohl vyjít

Undercut je jedním z pilířů strategie každého týmu. Kdysi se pozice na trati měnily díky tankování, dnes je to díky několika kilometrům na čerstvějších a tedy rychlejších pneumatikách. Je to ale vždy kombinace několika faktorů.

Jezdec, který se o undercut pokouší, musí mít před sebou volno, musí zajet dobré časy v každém sektoru. Jezdec, který se brání, musí z vozu i pneumatik dostat maximum. A samozřejmě roli hrají také mechanici, kteří mohou v souboji ubrat či naopak přidat klíčové desetiny sekundy.

Undercut na Hamiltona

Jsme v 17. kole. Na jeho konci zajíždí Valtteri Bottas k mechanikům. V tu dobu ztrácel na Verstappena přibližně 2,6 sekundy. O kolo později míří k mechanikům Verstappen. Jeho ztráta na Hamiltona je 3,1 sekundy, což je na undercut příliš. Nikdo proto moc nečeká, že Verstappen bude úspěšný.

Verstappen vyměnil pneumatiky a vrátil se na trať na čistém vzduchu – před sebou měl týmového kolegu, ale ten byl asi 14 sekund před ním. Náskok na Bottase se bez většího překvapení zmenšil asi na 1,4 sekundy – tedy zhruba na polovinu nebo také asi o 1,2 sekundy.

Hamilton zajíždí k mechanikům a na trať se vrací za Verstappenem.

Verstappenen paradoxně neměl rychlejší zastávku. Podle společnosti DHL, která zastávky sleduje, vyměnili mechanici Verstappenovi pneumatiky za 2,36 sekundy, což je solidní čas, ale Red Bull to umí lépe. Zastávka Péreze o pár kol později byla o tři desetiny rychlejší. Mechanici Mercedesu odvedli o něco lepší práci. Hamiltona odbavili za 2,2 sekundy.

Důležitější než čas strávený výměnou pneumatik je celkový čas v boxové uličce. Hamilton v ní byl 30,263 s, Verstappen o 0,460 s méně.

„Moje výjezdové kolo bylo dobré,“ řekl Verstappen. „Když jsem vyjel ven, měl jsem na pneumatikách najednou všude mnohem silnější přilnavost. Nikdy jsme neočekávali, že provedeme na Lewise undercut.“

Problém je, že i když vezme v úvahu Verstappenovo výjezdové kolo a časy, které oba strávili v boxech, nevychází to. Dokonce ani Mercedes neví, kde Verstappen nabral klíčové desetiny sekundy.

„Mysleli jsme si, že když máme na Maxe něco málo přes tři sekundy, jsme před undercutem v bezpečí, a to se nestalo,“ řekl šéf traťových operací Mercedesu Andrew Shovlin. „Ani teď úplně nechápeme, proč nám naše modely říkaly, že to bude v pořádku.“

Shovlin řekl, že byl zaskočen výkonem Verstappena ve výjezdovém kole, ale i tak se v jeho výpočtech někam ztratilo 0,5 sekundy.

Zajímavé je srovnání výjezdových kol Bottase a Verstappena. První sektor nelze brát příliš vážně. Ve druhém byl Bottas o 0,059 s rychlejší, ve třetím naopak ztratil 0,053 s. Jinými slovy – zajel podobně rychlé dva klíčové sektory.

„Můžeme vysvětlit asi dvě a půl ze tří sekund. Ale je to něco, v čem se musíme pohrabat do nejmenších detailů, abychom pochopili, jak je možné, že na nás provedli undercut z tak velké vzdálenosti, protože jsme to nečekali.“

Konec závodu

Pro zajímavost ještě uvádíme drama v závěru. Max Verstappen ve 44. kole předjel Bottase a vydal se stíhat Hamiltona. Souboj ovlivňovali jezdci o kolo zpět, ale od 50. kola měl i Verstappen volnou trať a mohl zaútočit na Hamiltona