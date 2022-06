Red Bull v závodě ztratil s Verstappenem kontakt

Podle Hornera bylo Ferrari na rovinkách velmi silné. Ale nejen tam. Verstappen se na konci závodu nedokázal dostat z dosahu DRS Carlose Sainze. Alespoň měl klid na práci...

„Ztratili jsme komunikaci s vozem. Byl to jednosměrný provoz – on nás slyšel, ale my jeho ne. Myslím, že nás nepotřeboval příliš slyšet!“ řekl Horner pro Sky Sports.

„Carlos na něj tvrdě tlačil. Strategie nebyla jasná. Jeli jsme na brzkou zastávku. Cítili jsme, že je to nejlepší cesta. Carlos pak dostal v podstatě volnou zastávku, která ho krásně připravila na konec závodu.“

„Bereme to závod po závodě. Je skvělé jet na Silverstone a vést oba šampionáty. Max je ve své životní formě. Dnes byl naprosto dokonalý.“

„Silverstone je jeden z nejlepších okruhů v kalendáři. Jezdci Mercedesu zde budou mít obrovskou podporu. Pojedou tam nažhavení. Pokud jde o čistou formu, Silverstone bude pro Ferrari dobrou tratí. Mercedes by mohl docela dobře v tomto závodě zamíchat kartami. Slyšel jsem, že Ferrari bude mít vylepšení, takže to bude zajímavé.“