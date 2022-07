Red Bull v Maďarsku nemá na suchu proti Ferrari šanci

Max Verstappen (2./4.)

Lídr šampionátu má na prvním místě poháru jezdců velice komfortní náskok. Případnou prohrou v souboji s Ferrari o tomto víkendu se tak nemusí příliš deprimovat. Změny počasí by však mohly přinést i šanci náskok ještě navýšit.

„Jsou před námi a bude velmi těžké je porazit. Zítra se budeme snažit ztrátu vymazat a uvidíme, co nám také přinese počasí. Myslím, že na suchu nemáme šanci. V dešti by to mohlo být jiné. Nechme se překvapit.

Hledání nastavení tu podle očekávání nebylo úplně snadné. Musíme nalézt kompromis mezi rychlejšími a pomalými úseky. Chvilkami to funguje dobře, jindy je to obtížnější. Tak jako tak máme co dělat,“ prohlásil Verstappen.

Sergio Pérez (6./9.)

Mexický závodník pátek zakončil až na devátém místě a na Leclerca ztratil kolem sekundy. Přesto však zůstává pozitivně naladěn.

„Dneska to bylo o správné poskládání jednotlivých dílků skládačky, abych se mohl ve voze cítit opravdu komfortně. Myslím, že rozumíme tomu, co děláme. Věřím, že zítra dokážeme předvést, co jsme se dnes naučili. Mělo by se to projevit v kvalifikaci i v závodě.

Jsem optimista, ale přiznávám, že Ferrari vypadá hodně silně. Je opravdu rychlé. Zítřejší déšť by mohl pořadím trochu zamíchat. Těším se na to,“ přiznal Pérez.