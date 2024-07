Red Bull v Maďarsku nasadí největší letošní upgrade. Vylepšení určí zbytek naší sezony, říká Verstappen

Red Bull odstartoval letošní sezonu v podobném duchu, jako absolvoval tu loňskou: tedy ve stylu velké nadvlády.

Počínaje Velkou cenou Monaka však pozice Red Bullu, co se výkonnosti týká, zeslábla. Max Verstappen sice i nadále dokáže pravidelně bojovat o výhry, ale již čelí mnohem většímu tlaku ze strany konkurence.

Stále nicméně platí, že si Verstappen drží v šampionátu pohodlný náskok ve výši 84 bodů, a totéž lze tvrdit i o Red Bullu, jenž má před Ferrari výhodu v podobě 71 bodů.

Přesto se stáj z Milton Keynes nechce současnou situací v šampionátech uspokojit a pro Velkou cenu Maďarska nasadí na vůz Verstappena (jeho kolega Sergio Pérez si zatím musí počkat) několik novinek.

Když byl Verstappen na Hungaroringu dotázán, zda efektivita upgradů může zásadně definovat vývoj další fáze sezony z pohledu Red Bullu, Nizozemec podle Autosportu odpověděl:

„Myslím, že ano. Pokud nám novinky nepomohou k dobrým časům na kolo, pak nevím, jak se bude vyvíjet zbytek sezony. Zároveň ale také nevím, co chystají ostatní týmy, že? Soustředíme se tedy jen na sebe.“

Verstappen každopádně neočekává, že by se Red Bull mohl díky novinkám vrátit do pozice, v níž byl na začátku sezony.

„V posledních několika závodech jsme neměli nejrychlejší auto, takže neočekávám, že by se to najednou změnilo. Doufejme, že nám upgrade dodá dobrou vzpruhu, ale v tuto chvíli chci jen vidět, jak to všechno bude fungovat tento víkend,“ dodal Verstappen.