Red Bull už v příštím roce tolik dominovat nebude, věří šéf F1 Domenicali

O letošní zdrcující dominanci Red Bullu s Maxem Verstappenem toho bylo napsáno hodně. Bude však nadvláda Nizozemce pokračovat i v roce 2024? Podle šéfa F1 Stefana Domenicaliho by tomu tak nemuselo být.

„Chtěl bych Maxovi pogratulovat. Z hlediska vyspělosti a z pohledu standardů, nastavil s Red Bullem něco mimořádného,“ uvedl Domenicali v rozhovoru pro TV Sky.

Ital si však zároveň myslí, že ostatní týmy Red Bull postupně doženou. Bránit by jim ve vývoji podle něj neměl ani rozpočtový strop, na který si někteří v tomto ohledu stěžují.

„Těm, kteří tvrdili, že s rozpočtovým limitem nelze auto vyvíjet, bych řekl, že McLaren dokázal, že to tak není,“ prohlásil šéf F1, který tím poukázal na příklad týmu, který v letošní sezoně ukázal během sezony velký výkonnostní progres.

„V kvalifikacích máme 20 vozů v rozmezí jedné sekundy na kolo, takže v tomto ohledu je to vyrovnané. Samozřejmě, v závodech je to jiné, ale myslím si, že je hlavní věc, která bude v příštím roce jinak,“ nechal se slyšet Domenicali s tím, že by situace měla být vyrovnanější i na samotném čele.

Navzdory velké nadvládě jednoho týmu, si F1 zatím nemusí stěžovat na nezájem fanoušků. Tento fakt Domenicaliho přirozeně těší.

„Povědomí o F1 a růst našeho sportu je magický. To, na co se soustředíme, je zajistit, aby lidé, kteří jsou zapálenými fanoušky jako my, mohli tomuto sportu i nadále věřit, ale aby s námi mohli být zároveň spojeni i lidé, kteří takovými fanoušky nejsou, ale líbí se jim to, co budujeme. Pak je naší povinností rozvíjet kulturu F1. To je opravdu krásná výzva, která před námi stojí,“ dodal boss F1.