Red Bull už před závodem upozornil FIA, že soupeři mohou na Verstappena nalíčit past

Red Bull podal protest, který ale sportovní komisaři nakonec zamítli. Tým se domníval, že si Russell počínal nesportovně a jel nepředvídatelně. Za safety carem zpomalil, takže se Verstappen dostal vedle něj. Následně nahlásil týmu, že Verstappen předjížděl pod safety carem.

Red Bull už před víkendem varoval ředitelství závodu, že se mohou soupeři pokusit sehrát hru, aby Verstappen porušil pravidla a dostal v dalším závodě zákaz startu. Na kontě má totiž 11 trestných bodů.

„Je to něco, na co jsme upozornili ředitele závodu po brífinku jezdců – jen aby si toho byli vědomi, protože bylo jasné, že se takové věci dějí,“ řekl Horner, kterého cituje The Race „Ale Max byl celý víkend naprosto čistý a odjel velmi dobrý závod.“

Horner vysvětlil, že důvodem k rozhovoru s Rui Marquesem byla některá vyjádření jezdců ve čtvrtek.

„Řekli jsme mu: ‚Podívejte, mohli byste na to, prosím, dohlédnout? V médiích už k tomu zazněly určité poznámky.‘“

Horner nejspíše myslel slova George Russsella. Ve čtvrtek se vyjádřil k tomu, zda si myslí, že Verstappenova situace s trestnými body ovlivní jeho jízdní styl. „Soudě podle toho, jak ho znám, asi bude jezdit ještě agresivněji, aby mohl mít o víkendu volno. Nevím… ale doufejme, že ano,“ řekl Russell.

„Myslím, že jste to mohli slyšet z Georgeových komentářů v médiích. Jeho záměr byl celkem jasný. Nikoho to asi nepřekvapilo.“

Red Bull nakonec po závodě podal protest, kteří ale sportovní komisaři smetli ze stolu.

„Rozhodně to není nic osobního vůči Georgovi,“ uvedl Horner. „Pravidla jsou, jaká jsou – poměrně jasná a jednoznačná – takže jsme podali protest.“