Red Bull už pracuje na motoru pro rok 2026

Christian Horner prohlásil, že první motor „bude na testovací stolici ještě před koncem tohoto roku“. Jednoválcový prototyp pro studium spalovací komory je už podle Red Bullu téměř hotov.

Techničtí pracovníci Red Bullu, z nichž asi 50 pochází z Mercedesu, zatím pracují v dočasném zařízení, „ale v květnu už budeme pracovat v našem novém sídle. Děláme velké pokroky a je to vzrušující doba, kdy se můžeme podílet na tak zajímavém projektu.“

Stále není jasné, zda si rudí býci budou vše vyrábět sami, nebo přizvou partnera. Nabízí se Porsche. VW už dal vstupu do F1 předběžný souhlas. Čeká se na definitivní schválení nových pravidel. Porsche by pak zřejmě zajistilo vývoj hybridní části, takže současný vývoj Red Bullu by nepřišel vniveč.

Red Bull s vývojem motorů samozřejmě nemá zkušenosti. Proto prosazuje, aby byl vnímán jako nový výrobce, což by přineslo řadu výhod – včetně vyššího rozpočtového stropu v prvních letech.