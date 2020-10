Red Bull upřednostňuje vlastní cestu. Chce převzít motory Hondy

Helmut Marko uvedl, že Red Bull chce převzít motory od Hondy a stavět si je sám. Má to ale několik háčků – musí s tím souhlasit samotná Honda a musí dojít ke zmrazení vývoje motorů. Jedna věc je totiž pohonné jednotky stavět, druhá je vyvíjet je.

„Je to velmi složité téma. Stejně složité jako tyto motory,“ řekl Marko pro německý Sport 1.

„Budeme upřednostňovat, za předpokladu, že rozhovory s Hondou budou pozitivní, že převezmeme práva duševního vlastnictví a vše, co je nezbytné, abychom následně sami vyráběli motory v Milton Keynes.“

„Možné je to však pouze za předpokladu, že motory budou zmrazeny počínaje prvním závodem v roce 2022. Nemůžeme si dovolit další vývoj a to ani technicky a ani finančně. To je nezbytná podmínka.“

Red Bull má jistotu, že bez motoru nezůstane. Pokud nenajde vlastní řešení, „postará se o to“ FIA. Ta by patrně nařídila dodávat motory Renaultu, který s tím obecně nemá problém. Marko ale vysvětlil, proč to pro Red Bull není ideální varianta.

„Všichni výrobci motorů mají svůj vlastní tým, což znamená, že vyvíjejí motor pro své šasi. Dostali bychom něco, kvůli čemu bychom museli přizpůsobit naše šasi. Byli bychom konfrontováni s technickým řešením, které bychom museli přijmout.“

„Proto favorizujeme řešení v podobě Hondy. Zkoumáme ale všechny možnosti.“