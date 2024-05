Red Bull umožnil Neweymu přestoupit o více než 1,5 roku dříve. Stojí za tím dohoda o neútočení?

Adrian Newey za necelý rok odejde z Red Bullu. Pro tým F1 ale už přestal pracovat nyní. Rok je dlouhá doba, ale ve skutečnosti je to mnohem dříve, než by odpovídalo smlouvě.

Newey má z Red Bullu odejít v prvním čtvrtletí příštího roku. Už nyní ale nepracuje pro tým F1, ale dokončuje práce na hypercaru RB17. Vypadá to tak, že mu tedy už nyní běží manažérská dovolená (gardening leave), která by normálně začala běžet až po jeho odchodu – a ten byl podle smlouvy možný na konci roku 2025. Vše je tak zkráceno o více než 1,5 roku.

Proč? Už se objevily úvahy, že mezi Red Bullem a Ferrari (kam by mohl Newey zamířit) existují dobré vztahy, které byly formovány při přestupu Laurenta Mekiese z Maranella do týmu RB.

V tuto chvíli ale neexistují náznaky nebo informace, že by bylo Ferrari přímo zapojeno do jednání o dřívějším odchodu Neweyho a ze smlouvy ho například vyplatilo.

Obecně se předpokládá, že Neweyho konec poměrně hodně souvisí s nedávnou aférou Christiana Hornera a bojem o moc uvnitř týmu. Vztahy mezi Neweym a Hornerem, kteří se v tiskové zprávě označují za přátelé, nebyly idelické ale už předtím.

„Podle několika lidí obeznámených s interní situací v Red Bullu se Horner změnil po smrti Dietricha Mateschitze. Údajně z něj vyzařoval větší pocit moci,“ píše ve svém komentáři Christian Nimmervoll z Motorsport Total a upozorňuje na Hornerův rozhovor pro sesterský web Motorsport.com na konci prosince loňského roku. Horner v něm v podstatě řekl, že Newey už není pro úspěch týmu tak zásadní jako kdysi.

„Adrian je velkou součástí tohoto týmu a má velký podíl na tom, čeho jsme dosáhli,“ řekl tehdy Horner. „Ale jeho role se samozřejmě v posledních letech vyvíjela a technický tým pod ním v čele s Pierrem Wachem odvádí skvělou práci, a to tak, že není na Adrianovi závislý.“

Nimmervoll se domnívá, že to Neweyho urazilo. Na článek navíc na síti X reagovala Neweyho manželka, která to označila za snůšku nesmyslů.

Jos Verstappen na začátku března uvedl, že se obává, že pokud Horner u týmu zůstane, tak se tým rozpadne. Je otázkou, zda by Newey odešel, pokud by Horner v únoru či březnu skončil.

Newey v minulosti dostal několik nabídek od Ferrari, které ale odmítl. Ještě vloni uvedl, že by ho Maranello lákalo, kdyby byl o 20 let mladší. V poslední době se tak situace zřejmě změnila a Newey si navíc dokázal vyjednat možnost dřívějšího odchodu a dřívějšího přestupu jinam. Jak?

Pakt o neútočení?

Christian Nimmervoll píše, že dřívější Neweyho odchod byl umožněn výměnou za „pakt o neútočení“.

„Newey prý souhlasil, že nebude mluvit o svém názoru na ‚Hornerovu aféru‘ a to ani v rozhovorech po rozchodu,“ píše Nimmervoll.

Do hry prý vstoupila i rakouská část Red Bullu, která si myslí, že by tým neměl Neweymu na sklonku jeho kariéry házet klacky pod nohy – jednak z úcty k tomu, co pro Red Bull udělal, ale také proto, že postup Dietricha Mateschitze by byl pravděpodobně stejný.

Pozornost bude nyní upřena na Ferrari. Oznámí Maranello příchod další velké hvězdy? Ale kromě toho také na Verstappena.

„Hrozí, že se tým rozpadne. Varoval jsem před tím už na začátku roku,“ řekl včera Jos Verstappen pro Telegraaf. „Pro klid v týmu je důležité, aby nejdůležitější lidé zůstali. To už se ale neděje. Newey odchází a na začátku roku to vypadalo, že vyhodí i Helmuta. To není pro budoucnost dobré.“