Red Bull udělal vše, aby mohlo být Rakousko v kalendáři

Šéf stáje Red Bull Christian Horner se nechal slyšet, že jeho tým udělal skutečně první poslední pro to, aby se Rakousko dostalo do letošního upraveného kalendáře. Včera ráno byl potvrzen kalendář evropské části zkrácené sezony 2020. V Rakousku se bude závodit 5. července (Grand Prix Rakouska) a 12. července (Grand Prix Štýrska).

Následovat bude dalších šest závodů na slavných evropských okruzích. Ve Spielbergu se pojede „za zavřenými dveřmi“, na okruh se dostane jen omezený počet zaměstnanců formule 1, kteří dorazí charterovými lety, nebo soukromými dopravními prostředky.

„Udělali jsme opravdu všechno pro to, aby se Grand Prix Rakouska mohla uskutečnit. Chtěli jsme zajistit bezpečný start sezony formule 1. Je to parádní okruh a moc nás těší, že úvodní závod se pojede zrovna u nás doma. Všechny to stálo hodně úsilí, dva závody v Rakousku by se mohly stát návodem i pro ostatní pořadatele.

Samozřejmě musela proběhnou řada jednání mezi námi, Liberty, FIA i místní samosprávou. Cílem bylo vrátit se k závodění bezpečně a zodpovědně.

Nyní máme potvrzených prvních osm závodů. Moc se těšíme, až pro naše fanoušky připravíme nějakou show,“ prozradil Horner.

Po dvou závodech v Rakousku bude 19. července následovat Maďarsko, poté 2. a 9. srpna závody na Silverstonu (Grand Prix Velké Británie a Výroční Grand Prix 70 let F1), dále 16. srpna Španělsko, 30. srpna Belgie a 6. září Itálie.

Foto: Getty Images / Mark Thompson