Red Bull udělal tlustou čáru za Verstappenovým rádiem v Maďarsku

Jezdci občas v týmovém rádiu nadávají – po nehodě, kvůli soupeřům, kteří je blokují v kvalifikaci nebo po manévru soupeře, který se jim nelíbí. Max Verstappen ale v Maďarsku obrátil hněv proti svému inženýrovi, kterým je Gianpiero Lambiase.

„Neříkej mi teď tyhle kecy. Vy jste mi dali tuhle zasr**** strategii, jasný? Snažím se zachránit to, co mi zbylo. Do pr***e.“

Strategie Verstappena znamenala, že se před něj dostal díky undercutu Hamilton a následně po druhé zastávce i Leclerc. Toho pak předjel, s Hamiltonem měl ale kontakt.

Po závodě pak Verstappen poslal ty, kterým se rádio nelíbilo, „do háje.“

„Lidé, kterým se můj jazyk nelíbí, ho nemusí poslouchat,“ řekl Verstappen ve Spa. „Ztlumte si hlasitost.“

„Mě žene úspěch a myslím, že jsem to už dokázal. Vždy chci věci optimalizovat. Lidé teď mohou namítat, že v rádiu nemusíte být tak hlasitý, ale to je jejich názor. Můj názor je, že je třeba to říct v tu chvíli, a pokusit se zatlačit na to, aby druhá zastávka v boxech byla trochu jiná.“

„Jsme velmi otevření, jsme k sobě jako tým velmi kritičtí, a to se nám velmi osvědčilo. Neočekávám, že by se to mělo změnit.“

Podle Motorsport.com si Verstappen a Lambiase na začátku víkendu sedli s Hornerem a technickým ředitelem Pierrem Wachem v motorhomu Red Bullu, aby si vyříkali důsledky událostí z Maďarska a udělali za celou záležitostí tlustou čáru.

Kromě schůzky s Hornerem byli Verstappen a Lambiase spatřeni, jak vedou dlouhý soukromý rozhovor u kamionů Red Bull v paddocku.

Je známo, že tato dvojice má upřímný vztah, pokud jde o řešení věcí, a nebojí se být k sobě kritičtí. Proto jsou schopni události, jako byl minulý víkend, nenechat dlouho vyhnít.

Situace mezi oběma by nyní měla být už vyřešena – minimálně do doby, než úřadujícímu šampionovi F1 opět rupnou nervy.