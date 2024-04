Red Bull: Také v případě pohonných jednotek uplatňujeme náš odvážný přístup

Tým Red Bull momentálně formuli 1 zcela ovládá. Od začátku minulé sezony nevyhrál pouze ve dvou velkých cenách a Max Verstappen je na dobré cestě k tomu, aby vyhrál svůj čtvrtý titul v řadě.

Velkým otazníkem však je, jak dlouho bude nadvláda Red Bullu pokračovat. Pro příští sezonu se sice technická pravidla měnit nebudou, ale pro sezonu 2026 ano, a to navíc velmi radikálně, když se mj. ujme slova nová generace pohonných jednotek (PJ).

Rakouský tým přitom v tomto ohledu čeká velká výzva, protože si od sezony 2026 po konci spolupráce s Hondou bude vyrábět PJ, s podporou automobilky Ford, sám.

Bude tedy zajímavé, jak si v případě motorů bude Red Bull stát ve srovnání se zkušenými výrobci, jako jsou Ferrari či Mercedes.

„Co se učení týká, jsme na strmé křivce s tím, že máme o 70 let méně zkušeností než Ferrari. Máme však skvělou skupinu pracovníků. Navíc uplatňujeme stejnou filosofii, jako v případě stavby šasi. S motory to ale bude velká výzva, takže nemáme žádné záruky,“ uvedl šéf Red Bullu Christian Horner, kterého cituje Autosport.

„Naší nevýhodou je, že nemůžeme vycházet ze současných motorů. Na druhou stranu se jimi nemusíme na rozdíl od ostatních nyní rozptylovat –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nemusíme se zaobírat jejich spolehlivostí a opravami. Myslím, že se dozvíme, jak na tom skutečně jsme, až v roce 2026. Když se ale podívám na náš pokrok za poslední dva roky, je to velmi působivé,“ nechal se slyšet šéf Red Bullu.

I když vše nasvědčuje tomu, že se rozložení sil mezi jednotlivými týmy v roce 2026 oproti současnému stavu změní, Horner nemá obavy, že by měl Red Bull doplácet na to, že se kromě vývoje monopostu bude muset soustředit i na pohonné jednotky.

„To, co jsme udělali, je velmi odvážné a dost troufalé, ale Red Bull by bez odvážných rozhodnutí nevyhrál 117 závodů a nedokázal to, co jsme dokázali. Věříme, že se nám tento přístup osvědčí,“ dodal britský manažer.