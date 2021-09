Red Bull tady byl příliš rychlý, přiznal druhý Hamilton

Hamilton jel po většinu závodu v rozmezí několika sekund za Verstappenem, v závěru ještě zajel do boxů a získal bod za nejrychlejší kolo, které mu krátce předtím sebral jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas.

„Max odvedl skvělou práci. Gratuluji mu. Dnes jsem do toho dal úplně všechno. Tlačil jsem, jak to šlo, ale dnes na nás byl příliš rychlý,“ řekl Hamilton.

Hamilton se Verstappenovi přiblížil po prvních zastávkách, kdy se do čela dostal Bottas. Na výrazně opotřebovanějších pneumatikách ale Bottas nedokázal Verstappena příliš zdržet, kvůli provozu na trati nedokázal situace využít ani Hamilton. Podle něj měl Verstappen více štěstí při předjíždění pomalejších jezdců.

„Odteď mu budu říkat Noe. Vždy, když se dostal do provozu, mu jednoduše uhnuli z cesty. Bylo velmi obtížné dostat se tím provozem, oni dnes měli navrch a je tady velmi těžké se držet za soupeřem.“

Ačkoliv Hamilton nedokázal Verstappenovi zabránit v návratu na první místo průběžného pořadí, ziskem bodu za nejrychlejší kolo minimalizoval ztrátu na Verstappena na tři body.

„Poslední kolo pro mě bylo nejlepší částí závodu, protože tahle trať je na jedno kolo s malým množstvím paliva neuvěřitelná. Je to teď jedna z mých nejoblíbenějších tratí, těším se, že se sem příští rok vrátíme.“

Bottas neposlechl Mercedes

K souboji o nejrychlejší kolo vyzval v závěru závodu Hamiltona jeho týmový kolega Valtteri Bottas, který zajel pár kol před cílem pro novější pneumatiky.

Po prvním sektoru, který byl nejrychlejší, jej vedení Mercedesu přes vysílačku vyzvalo, aby zvolnil a nezajížděl nejrychlejší kolo závodu, které do té doby držel Hamilton.

To Bottas neuposlechl a zajel nejrychlejší kolo závodu. Hamilton byl proto nucen zajet dvě kola před cílem do boxů pro novější pneumatiky, aby si nejrychlejší kolo a jeden bod za něj vzal zpět. To se mu nakonec v posledním kole podařilo.

„Měl jsem za sebou velkou mezeru, takže z bezpečnostních důvodů bylo dobré zastavit. Myslím, že jsem to mohl dojet do cíle, ale nakonec to vyšlo nastejno. Nejprve jsem si myslel, že zastavíme pro nejrychlejší kolo, i Lewis měl ale mezeru, tak zastavil,“ řekl Bottas.

„V prvním kole jsem v prvním a druhém sektoru tlačil naplno. Na konci mě začali prosit, abych na konci kola zvolnil. Jen jsem si hrál. Lewis samozřejmě potřebuje ten bod navíc více než já. Bojuje o titul mistra světa mezi jezdci. Jako tým se snažíme získat maximum bodů. Věděl jsem, že i Lewis zastaví. Měl jsem tu informaci. Věděl jsem, že když v posledním sektoru dost zpomalím, dá to. Žádné drama.“