Red Bull stále věří konceptu skloněného vozu. McLaren už ne

Vůz Red Bullu má už nějaký ten pátek velký sklon. Zadní část vozu je o něco výše než přední. Věrohodná čísla z letošního roku nemáme, ale před dvěma lety měl vůz Red Bullu sklon 1,9 stupňů. Mercedes měl sklon mnohem menší – jen 1,2 stupňů. Ferrari bylo někde uprostřed. Letos tyto hodnoty nebudou příliš odlišné.

Diskutuje se o tom, že velký sklon mohl mít určité výhody ale jeho přínos je už vyčerpán a nenabízí tolik prostoru pro zlepšení.

U McLarenu má teď aerodynamiku pod palcem James Key, který dříve působil u Toro Rosso. Key se nedávno nechal slyšet, že tým od velkého sklonu zřejmě ustoupí. A to už možná příští rok.

„I když si nemyslím, že filosofie vysokého sklonu je nutně mrtvá, nutí vás udělat krok zpět a přemýšlet, že toho najdete více, pokud přejdete na nízký sklon,“ uvedl Key, kterého cituje Motorsport.com. „Ve skutečnosti máme nějaké nápady a myšlenky, jak by to mohlo fungovat.“

Red Bull se naopak velkého sklonu vzdát nechce. Podle Helmuta Marka Adrian Newey této filozofii stále věří.

„Zkoumáme to,“ řekl Marko pro Motorsport.com. „Ale Newey věří, že je to nejúčinnější řešení, tak se toho zatím držíme. Tři nejlepší, mezi kterými byl i Max, dali zbytku pole kolo, takže nemůžeme na tom být s naším konceptem tak špatně. Věříme v něj. Proto máte technického ředitele, máte směr.“

U Red Bullu zatím vládne bojová nálada. „To, co jsme dokázali s opravou v Maďarsku, bylo neuvěřitelné,“ vrací se Marko k situaci, kdy Verstappen boural při nájezdu na startovní rošt, ale mechanici jeho vůz těsně před vypršením limitu opravili.

„Ve Španělsku jsme měli tři zastávky pod dvě sekundy. Všichni v týmu jsou zapálení.“

V příštím roce bude do značné míry zmrazen vývoj (i když aerodynamiky se to dotkne jen kosmeticky). „Auta zůstanou taková, jaká jsou. To je další důvod, proč letos posunujeme vývoj – protože tohle budeme mít i příští rok.“