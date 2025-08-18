Red Bull si potřebuje projít určitou přestavbou. Snad nebude trvat příliš dlouho, doufá Verstappen

Rakouský Red Bull potřebuje podle Maxe Verstappena opět udělat krok vpřed, aby mohl znovu bojovat o mistrovské tituly.
Čtyři jezdecké tituly v řadě a dost. Něco podobného prožil Red Bull na začátku minulé dekády se Sebastianem Vettelem a nyní vše nasvědčuje tomu, že tým z Milton Keynes čeká podobný scénář i s Maxem Verstappen.
Nizozemci sice po 14 odjetých závodech patří v pořadí jezdců třetí místo, avšak téměř 100bodová ztráta na vedoucího šampionátu Oscara Piastriho z McLarenu naznačuje, že by Verstappen potřeboval něco jako zázrak k tomu, aby se dostal opět do bitvy o mistrovskou korunu.
Verstappen se nicméně v tomto kontextu nechal slyšet, že si Red Bull nejprve bude muset projít určitou přestavbou.
„Tým si (v posledních letech, pozn. red.) prošel vývojem: nejprve vyhrával tituly, po mém příchodu byl v určité přestavbě a pak jsme se znovu dostali na vrchol,“ připomněl Verstappen pro oficiální web F1.
„Teď cítím, že jsme v menší fázi přestavby. Pořád jsme velmi silní, ale abychom se zase posunuli, bude pravděpodobně potřeba drobná přestavba či restrukturalizace a lepší pochopení, co se uvnitř děje. To nějaký čas zabere, ale doufám, že ne příliš dlouho,“ nechal se slyšet čtyřnásobný mistr světa, jenž reprezentuje tým, který de facto v průběhu jednoho roku opustila řada osobností, a to v čele se šéfem Christianem Hornerem či designérem Adrianem Neweyem.
„Myslím, že to je také tak trochu o mentalitě týmu – dostat se po útlumu zpět. Bylo to tak ostatně vždycky, takže si s tím příliš nelámu hlavu. Někdy je zkrátka nutné přijmout to, kde se nacházíte,“ dodal Verstappen, který byl v posledních měsících spojován s přestupem do Mercedesu.
K tomuto kroku však jen tak nedojde, jelikož Verstappen již potvrdil, že bude barvy Red Bullu hájit i v roce 2026.