Red Bull si potřebuje projít určitou přestavbou. Snad nebude trvat příliš dlouho, doufá Verstappen | Foto: Getty Images / Mark Thompson

Foto: Getty Images / Mark Thompson

Red Bull si potřebuje projít určitou přestavbou. Snad nebude trvat příliš dlouho, doufá Verstappen

Jakub Knoll
18. srpna 2025

Rakouský Red Bull potřebuje podle Maxe Verstappena opět udělat krok vpřed, aby mohl znovu bojovat o mistrovské tituly.

Čtyři jezdecké tituly v řadě a dost. Něco podobného prožil Red Bull na začátku minulé dekády se Sebastianem Vettelem a nyní vše nasvědčuje tomu, že tým z Milton Keynes čeká podobný scénář i s Maxem Verstappen.

Nizozemci sice po 14 odjetých závodech patří v pořadí jezdců třetí místo, avšak téměř 100bodová ztráta na vedoucího šampionátu Oscara Piastriho z McLarenu naznačuje, že by Verstappen potřeboval něco jako zázrak k tomu, aby se dostal opět do bitvy o mistrovskou korunu.

Verstappen se nicméně v tomto kontextu nechal slyšet, že si Red Bull nejprve bude muset projít určitou přestavbou.

„Tým si (v posledních letech, pozn. red.) prošel vývojem: nejprve vyhrával tituly, po mém příchodu byl v určité přestavbě a pak jsme se znovu dostali na vrchol,“ připomněl Verstappen pro oficiální web F1.

„Teď cítím, že jsme v menší fázi přestavby. Pořád jsme velmi silní, ale abychom se zase posunuli, bude pravděpodobně potřeba drobná přestavba či restrukturalizace a lepší pochopení, co se uvnitř děje. To nějaký čas zabere, ale doufám, že ne příliš dlouho,“ nechal se slyšet čtyřnásobný mistr světa, jenž reprezentuje tým, který de facto v průběhu jednoho roku opustila řada osobností, a to v čele se šéfem Christianem Hornerem či designérem Adrianem Neweyem.

„Myslím, že to je také tak trochu o mentalitě týmu – dostat se po útlumu zpět. Bylo to tak ostatně vždycky, takže si s tím příliš nelámu hlavu. Někdy je zkrátka nutné přijmout to, kde se nacházíte,“ dodal Verstappen, který byl v posledních měsících spojován s přestupem do Mercedesu.

K tomuto kroku však jen tak nedojde, jelikož Verstappen již potvrdil, že bude barvy Red Bullu hájit i v roce 2026.

Doporučujeme

Články odjinud