Red Bull si pochvaluje souboj s Ferrari. Je tu úplně jiná atmosféra, říká Marko

„Je tu úplně jiná atmosféra,“ řekl Marko v rozhovoru pro ServusTV. „Ferrari je na tom podobně jako my. Je v tom vášeň, emoce, sportovní chování a respekt. A to je cítit ve všech oblastech. Máme konkurenční vztah, ale se sportovními pravidly.“

„Ferrari má nejuniverzálnější vůz. Je okamžitě rychlý za všech okolností, s každým typem pneumatik, při každé teplotě.“

V prvních dvou závodech to byl především souboj mezi Leclercem a Verstappenem.

„Vloni Sainz Leclerca porazil, ale letos je Leclerc ve špičkové formě. To znamená, že od Sainze nemůžeme očekávat žádnou pomoc. Bude to tedy situace jako u nás, kde je zcela jasný jezdec číslo 1.“

Mercedes zatím není ve hře, Hamilton dokonce v Džiddě nepostoupil z Q1. Marko ale věří, že je to jen dočasně. Hamilton podle něj „pokazil nastavení a chvílemi jel jako na ledě. Jsem přesvědčen, že to v průběhu příštích závodů napraví. Pravděpodobně to skončí tak, že budou bojovat tři.“

Red Bull má podle Marka dobrý ale těžký vůz. Už dříve uvedl, že chystá upgrade pro Imolu. Situaci komplikuje rozpočtový strop.

„Naše auto je příliš těžké. Pokud máte deset kilo nad minimální hmotností, je to na trati jako Saúdská Arábie mezi třemi a půl a čtyřmi desetinami,“ vysvětluje Marko.

„Snížení hmotnosti znamená dražší materiály, které jsou lehčí, navíc musíte vyrábět nové díly. Plánem proto nyní je zkombinovat příští velkou aktualizaci s lehčí konstrukcí, abychom zůstali ve finančním rámci, protože nemůžeme stavět díly dvakrát.“