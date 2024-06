Red Bull Showrun zavítá v srpnu do pražského Karlína. Vysílat ho bude Nova Action

Už 17. srpna zavítá do centra Prahy tým Red Bull Racing se svou událostí Red Bull Showrun.

Fanoušci motorsportu uvidí a uslyší v akci nejen monopost Formule 1, program nabídne i další motorsportová esa! Těšit se diváci mohou na dechberoucí driftování v podání německého dua Red Bull Driftbrothers nebo na ultra odvážné kousky litevského freestylového kaskadéra Arase Gibiezi. Přímý přenos bude k vidění na stanici Nova Action a Voyo 17. srpna 2024.

Red Bull Showrun přináší vzrušující spojení motorsportu s městskou show a zábavou. Závodní jezdci se z uzavřených okruhů přesunou do ikonických ulic, kde se předvedou před veřejností. Akce s tímto názvem jsou celosvětově velmi oblíbené mezi fanoušky motorsportu a adrenalinu. „Když přivezeme celou show do města, bývá to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé spatří a slyší zblízka, jsou šokováni, jak rychlý a hlasitý je. Na konci show vždycky jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ poznamenává k nadcházející akci Chris Gregory z týmu Red Bull Racing.

Vůz RB7

Red Bull přiveze do Prahy vůz RB7 z roku 2011, v němž Sebastian Vettel a Mark Webber během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství, Sebastian Vettel se stal světovým šampionem a Red Bull Racing získal pohár konstruktérů.

Nepůjde ale jen o vůz F1. Diváci toho uvidí více. Do Prahy přijedou Johannes Hountondji a Elias Hountondji, kteří mají na svém kontě řadu mistrovských titulů v mezinárodních driftovacích soutěžích a patří mezi deset nejlepších jezdců světa.

Ve svých driftovacích vozech BMW M4 G82, z nichž se každý pyšní výkonem přes 1 000 koní, budou pálit gumu a ohromovat diváky neoddiskutovatelným talentem. „Budeme replikovat soutěž Drift Masters s několika jednotlivými jízdami, které odpovídají kvalifikačním jízdám. Pak se pustíme do bitev, kde se dva vozy utkají o maximální počet bodů. A samozřejmě přidáme také manévry, které trénujeme speciálně pro pražskou zastávku,“ láká duo Driftbrothers, jež v české metropoli ještě nebylo a rádo by stihlo ochutnat českou svíčkovou omáčku.

Arūnas „Aras“ Gibieža je jedním z nejznámějších světových kaskadérů, jenž svými dovednostmi baví na soutěžích a exhibicích na všech kontinentech. Od útlého věku ho fascinovaly extrémní sporty a nedokázal projít kolem dvoukolového vozidla, aniž by ho vyzkoušel. Uznávaný kaskadér se nemůže dočkat, až ukáže pražským divákům jedinečné výkony se svým strojem KTM 990 DUKE „THE SNIPER''. „V mé show bude spousta akce, wheelies (jízda po zadním kole), stoppies (jízda po předním kole), burnouty (protáčení a pálení zadních pneumatik, včetně akrobatických triků). Přivezu také Wheelie simulátor, kde diváky naučím, jak na jízdu po zadním kole. Věřte mi, stačí pět minut a uděláte své první wheelie v životě,“ zve na svou show litevský kaskadér, který Prahu navštívil jako malý kluk a těší se, že si oživí příjemné vzpomínky.

Red Bull Showrun presented by foodora se uskuteční 17. srpna na Rohanském nábřeží v Praze. Pokud chcete mít na celou show ten nejlepší výhled, zajistěte si včas místa na tribunách. Vstupenky bude možné zakoupit od 11. 6. v síti GoOut, pro více informací sledujte web RedBull.cz/showrun.