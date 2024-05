Red Bull Showrun zavítá v srpnu do Prahy

Red Bull Showrun presented by foodora přináší vzrušující spojení motorsportu s městskou show a zábavou. Závodní jezdci se z uzavřených okruhů přesunou do centra města nebo ikonických ulic, kde se představí veřejnosti.

„Když přivezeme celou show do města, je to obvykle poprvé, co většina diváků naživo vidí závodní monopost. Když ho poprvé vidí a slyší zblízka, jsou šokováni, jak je rychlý a hlasitý. Na konci show vždy jásají. A my jsme nadšení, že můžeme Red Bull Showrun představit právě v Praze,“ představuje nadcházející akci Chris Gregory z týmu Red Bull Racing a dodává, že se těší na kulturu a gastronomii, kterou je Praha proslulá.

Akce se bude konat 17. srpna, ale přesné místo zatím Red Bull nechce prozradit. Odhalí ho až později. Má se ale jednat o srdce naší metropole.

Ti, kteří budou chtít mít vůz Formule 1 opravdu na dosah, si budou moci zajistit místa na tribunách. Další informace o prodeji vstupenek bude možné zjistit na začátku června na webu redbull.com.

K vidění bude Vůz RB7

Red Bull Racing přiveze do Prahy vůz RB7 z roku 2011. Sebastian Vettel a Mark Webber v něm během osmnácti velkých cen dosáhli dvanácti vítězství, Sebastian Vettel se stal světovým šampionem a Red Bull Racing získal Pohár konstruktérů.

Titulárním partnerem akce je foodora, oficiálním partnerem akce je Lidl Česká Republika.

Další informace budou k dispozici na RedBull.cz/showrun