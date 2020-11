Red Bull se v Bahrajnu soustředí na sebe, Mercedes nesleduje

Max Verstappen (6./2.)

Verstappen na sebe upozornil mimo jiné tím, že svůj nejrychlejší čas ve druhém tréninku zajel na střední směsi pneumatik. Podle nizozemského pilota by se měl tým zaměřit na závodní rychlost, a nikoliv na časy na jedno kolo. Jinak Mercedes neporazí.

„Myslím, že to bude ještě jasnější, ale už teď je očividné, že jsou opět rychlí. Nepřekvapuje nás to. Musíme se soustředit na lepší vyvážení vozu a soustředit se hlavně na závod. S pneumatikami to je tady složité, rychle se opotřebovávají.

Zlepšit se musíme i pro kvalifikaci, ale nesmíme se koncentrovat jen tímto směrem. Jak už jsem řekl, závod bude vůči pneu hodně agresivní.

V prvním tréninku jsem toho moc neodjel. Zkoušeli jsme prototypy pneumatik pro příští rok a také nějaké aerodynamické prvky. Nefungovalo to tak, jako jsme si přáli. V druhém tréninku už to bylo lepší. Celkově to pro nás byl pozitivní pátek,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (7./10.)

Albona překvapila nízká přilnavost, která vedla k jeho bouračce ve druhém volném tréninku na GP Bahrajnu.

„Nečekal jsem, že bude přilnavost tak špatná. Nějak se to všechno sešlo, divný úhel, přilnavost, obtížná zatáčka. Nebyla to pěkná rána, ale jsem v pohodě.

Zpomalil jsem, ale očividně ne dost. Když máte jen jedno kolo na asfaltu, dostanete někdy facku,“ přiznal Albon.